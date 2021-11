“Ampliamo l’obbligo e terza dose dopo 5 mesi”. Il Prof. Vaia: “Vaccinandoci tutti, creiamo una bolla protettiva per i bambini”

Come molti ricorderanno, il primo caso di Covid nella Capitale fu quello di una coppia di turisti cinesi, immediatamente ricoverati all’Istituto Lazzaro Spallanzani. Qui, nonostante fosse un virus ancora ‘sconosciuto’, il Covid-19 venne prima identificato e poi ‘curato’, tanto è che i due cinesi, dopo vari mesi se ne tornarono a casa in salute.

Sempre qui, dove ormai al coronavirus ‘danno del tu’, prosegue la fase sperimentale degli agenti monoclonali. Questo per spiegare ai meno attenti, di cosa stiamo parlando.

Per il Prof. Vaia (Spallanzani), al momento la vaccinazione per la fascia 5-11 anni ‘può attendere’ se gli adulti…

Dunque, quando il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, decide di intervenire nei dibattiti, lo fa a ragion veduta, forte di un’esperienza acquisita quotidianamente sl campo. In tal senso, come vedremo, da un lato l’esperto medico incoraggia tutti alla vaccinazione e, anzi, addirittura ad ‘anticipare’ la terza dose ma, tutto questo, ‘a vantaggio’ dei bambini, specie la fascia 5-11 anni che, tra le righe (parlando per eufemismo), Vaia ‘spera’ al momento di risparmiare dalla somministrazione, a patto che si possa contare sulla responsabile ‘protezione’ degli adulti.

Vaia: “Urge ampliare l’obbligo vaccinale, se lo facciamo sono certo che avremo un Natale sereno”

Dunque, premette subito il il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani, ormai è abbastanza risaputo che “Per contrastare il coronavirus in Italia, “dobbiamo ampliare l’obbligo vaccinale”, quindi, assicura, “se lo facciamo sono certo che avremo un Natale sereno”. Intervenendo a ‘Stasera Italia’ (su Rete4), l’esperto ha quindi tenuto a rimarcare: ’’Andiamo a vaccinarci già dal quinto mese per la terza dose, noi nel Lazio vaccineremo dal quinto mese e vaccineremo già le forze dell’ordine, cioè coloro che sono a contatto con il pubblico”.

Vaia: “Se ci vacciniamo tutti, compreso il personale scolastico, creiamo una bolla protettiva per i bambini”

Entrando poi nel dibattito relativo alla vaccinazione dei più piccoli, la ‘famosa’ fascia 5-11 anni, Vaia ha confidato: ”Io sono per l’obbligo vaccinale del personale scolastico, e di tutte le persone che hanno rapporti con i bambini’’. L’esperto, ripetendo ”Proteggiamo i nostri bambini e vacciniamoci”, ha spiegato che “I genitori si devono vaccinare e coloro che sono intorno ai bambini si devono vaccinare e creare una bolla negativa, anche perché adesso non sappiamo molto sul long covid nei nostri bambini’’.

Vaia: “Quando Ema e Aifa valuteranno il vaccino sui bambini, valuteremo a che punto saremmo arrivati della pandemia”

Poi, ha aggiunto, ’’Quando Ema e Aifa nella loro saggezza valuteranno il vaccino sui bambini noi valuteremo a che punto saremmo arrivati della pandemia. Se un bambino è dipendente dai suoi genitori e dai nonni che lo accompagnano a scuola e va da un ambiente vaccinato a un altro ambiente vaccinato, quindi un ambiente protetto, non dovrebbe contagiarsi”.

Infine, ha concluso Vaia, ’’Io direi inoltre di verificare con una sperimentazione quanti bambini si sono contagiati e se sono stati o meno asintomatici’‘.

Max