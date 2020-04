Animali 3D Google: come far apparire tigri, leoni e lupi a casa tua

Animali 3D Google: come far apparire tigri, leoni e lupi a casa...

Con tutto il mondo alle prese con il coronavirus, molti non sanno più che inventarsi a casa per non annoiarsi e soprattutto intrattenere i bambini. Se hai esaurito tutti i giochi da tavolo, i puzzle e i libri da colorare della tua casa, sarai felice di sapere che ci sono diverse alternative basate sulla tecnologia per far divertire i tuoi bambini.

Una delle migliori opzioni è la funzione Animali AR di Google, che ti consente di visualizzare e interagire con gli animali 3D comodamente da casa tua. La funzione è stata effettivamente lanciata l’anno scorso, ma ha guadagnato di nuovo popolarità in questo mese a causa del blocco.

Con Animali AR puoi visualizzare e interagire con degli animali in 3D e posizionarli direttamente nel tuo spazio, dandoti un senso di scala e dettagli. AR sta per “Realtà aumentata” e consente di interagire con questi oggetti virtuali, mixandoli con la nostra realtà.

Con la funzione Animali 3D di Google, puoi visualizzare una gamma di creature strane e meravigliose in realtà aumentata. Fra queste si includono un alligatore, un orso bruno, un ghepardo, un’aquila, un panda gigante, un polpo, uno squalo, una tigre e un leone (scorri verso il basso per l’elenco completo).

Per utilizzare la funzione Animali AR, apri Google sul tuo smartphone e cerca uno degli animali elencati in fondo a questo articoli. Scorri verso il basso la pagina dei risultati e tocca il pulsante “Visualizza in 3D“.

A questo punto la fotocamera dello smartphone si aprirà e ti verrà chiesto di “Spostare il telefono”. Muovi il telefono per mostrare l’intera stanza e l’animale dovrebbe apparire. Puoi pizzicare l’animale per ridimensionarlo o trascinarlo per spostarlo nella stanza.

Ecco gli animali disponibili su Google AR: