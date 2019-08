Tempo di vacanze, tempo di divertimenti, balli sfrenati, nuotate, corse a arrampicate montanare. Questo però non ci impedisce nel tempo libero di rilassarci un po’ per leggere. Anzi, quando il sole picchia forte, sotto l’ombrellone – aspettando magari la digestione – i più piccoli ne possono approfittare per far passare in fretta il tempo che li divide dal tuffo pomeridiano, proprio leggendo un po’.

Ed è infatti rivolto proprio ai più piccoli questo racconto di Luca Tortolini (noto autore per l’infanzia), e ‘allegramente’ illustrato dalla fumettista Sara Colaone.

Interno alla collana ‘BaBao’ (edizioni Bao Publishing), ‘Anna e la famosa avventura nel bosco stregato‘ ha quanto di meglio per appassionare i più piccoli, invitandoli alla lettura.

E’ la storia di una vispa bambina la quale, da perfetta ribelle, nel corso di una gita rupestre finisce per perdersi all’interno di un bosco. Qui Anna stringerà amicizia con diversi simpatici animaletti, per lo più parlanti, che la aiuteranno a ricongiungersi con i suoi cari. Non mancheranno i colpi di scena, come in un film destinato a sollecitare le diverse reazioni emotive. Da provare…

Max