Anna Tedesco, chi è la dama del trono over di Uomini e Donne attaccata da Samuel: età e vita privata

Anna Tedesco, chi è la dama del trono over di Uomini e...

Uomini e Donne torna con una nuova puntata, più avvincente e infuocata che mai. Il trono over è ormai solito regalare scontri, riconciliazioni, diverbi e amori che sbocciano. La puntata di oggi mercoledì 11 dicembre non farà eccezione. Protagonisti oltre a Armando Incarnato e Juan Luis, anche Anna Tedesco e Samuel Baiocchi.

I due, infatti, hanno interrotto la loro conoscenza che andava avanti da settimane e la donna ha accusato il cavaliere di essere nel programma solo per cercare incontri carnali con le dame presenti nel salotto condotto da Maria De Filippi. .

Anna Tedesco, età e vita privata

Accusa che non è andata giù a Samuel Baiocchi, che nel corso della sfilata da tema ‘Inferno e Paradiso’ ha dato 3 ad Anna Tedesco accusandola di essere falsa. Un botta e risposta che ha dato vita ad un acceso scontro tra i due, che con ogni probabilità non si esaurirà con la puntata odierna.

Ma chi è Anna Tedesco? La donna, nata a Gubbio nel 1967, ha 52 anni ed è ormai un volto noto del trono over di Uomini e Donne. Da diversi anni è infatti protagonista del programma, in cui è tornata per cercare l’anima gemella dopo un periodo di lontananza.

Anna prima di diventare dama di uomini e Donne non è mai stata una show girl, per questo non si sa molto del suo passato. La sua passione è da sempre il nuoto, tanto da diventare la sua professione. La donna è infatti istruttrice di nuoto ormai da diversi anni.

E’ legatissima alla mamma, con cui condivide anche qualche scatto social, così come al figlio di 24 anni, nato dal precedente matrimonio durato 18. Anna Tedesco è una mamma amorevole come testimoniato dai diversi post lasciati su instagram, in cui è ritratta in compagnia del figlio, vero amore della sua vita.