Anzio, scontro tra auto e furgone, una donna soccorsa in codice rosso. Terribile scontro tra una Panda e un furgone in via Lombardia all’altezza dell’incrocio con via Varese.

Il furgone, condotto da un uomo classe 1983 rimasto illeso, ha colpito il lato passeggeri della Panda ribaltandola. Sollecito l’intervento dei Vigili del fuoco che, per soccorrere la donna alla guida, una 45enne di Anzio, rimasta bloccata tra le lamiere, hanno dovuto aprire la carrozzeria della vettura con cesoie e divaricatore.

La donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale con un’ambulanza del 118. Sul posto per stabilire la dinamica e le responsabilità nello scontro, anche la Polizia stradale del posto mobile di Nettuno, diretto dall’Ispettore Carmine Calabrese, attivo sul litorale dal primo luglio scorso. Entrambi i mezzi, distrutti, sono stati rimossi con l’aiuto del carro attrezzi.