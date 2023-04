Aprilia, inaugurazione nuove aree verdi giovedì 13 aprile

L’amministrazione comunale di Aprilia informa che giovedì 13 aprile 2023 verranno inaugurate due nuove aree verdi pubbliche. Il programma prevede alle ore 16:00 l’inaugurazione dell’area verde di via Carroceto (di fronte il Liceo Meucci) che sarà dedicata alla Costituzione Italiana e alle ore 17:00 l’inaugurazione di una nuova area verde in Via Pergolesi. Alle cerimonie parteciperanno il sindaco di Aprilia, la giunta comunale, le autorità civili e militari ed i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma. I nuovi spazi dedicati al verde pubblico sono il risultato del lavoro sinergico dell’amministrazione comunale che, tenuto in considerazione le istanze dei cittadini, è riuscita a realizzare nuovi beni comuni propedeutici al miglioramento della qualità della vita sia in termini di socialità sia in termini ambientali.

(sg)