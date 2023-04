Aprilia, venerdì 14 aprile l’evento “La battaglia di Aprilia tra storia ed identità”

L’amministrazione comunale di Aprilia informa che venerdì 14 aprile alle ore 17 e 30 presso l’aula consiliare “Luigi Meddi” si svolgerà l’evento dal titolo “La battaglia di Aprilia tra storia ed identità”. L’evento gode del patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Aprilia e vede la partecipazione dell’associazione The Factory 1944. L’evento vedrà la proiezione del documentario prodotto dalla Regione Lazio e The Factory 1944 “La Battaglia di Aprilia – Una storia dimenticata”. Successivamente per la rassegna letteraria “Mille e un autore” verrà presentato il libro “In viaggio nei luoghi della battaglia di Aprilia” di Marilena Ferraro. Interverranno i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Aprilia, Danilo Leonardi produttore esecutivo del documentario, Enzo Antonio Cicchino regista e scenografo, Maurizio Patrignani e Alfonso Perri dell’associazione The Factory 1944, Massimo Pacetti e Francesca Cottiga.

(sg)