Ascolti TV 12 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri, domenica 12 luglio 2020, ecco i risultati con i dati di ascolto e share delle principali trasmissioni televisive. A partire dal prime time, passando per l’access e il preserale senza trascurare il pomeriggio o la seconda serata, fascia dopo fascia ci troviamo anche oggi 12 Luglio 2020 ad analizzare i dati di share.

Ascolti Tv domenica 12 luglio 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Su Rai1 Non Dirlo al mio Capo ha conquistato 2.552.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 Rosy Abate – La serie ha raccolto davanti al video 1.266.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Rai2 FBI ha catturato l’attenzione di 737.000 spettatori (4.3%). Su Italia 1 Tower Heist – Colpo ad alto Livello ha intrattenuto 1.064.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai3 La Spia Russa ha raccolto davanti al video 985.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine è stato visto da 674.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide – La Conquista della Luna ha segnato il 2.6% con 363.000 spettatori. Su Tv8 Gomorra – La Serie è la scelta di 487.000 spettatori (2.7%) mentre sul Nove Cambio Moglie segna l’1.7% con 327.000 spettatori.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai 1 Techetechetè sigla il 17.5% con 3.166.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.492.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 Novantesimo Minuto sigla il 5.8% con 1.089.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 916.000 spettatori (5.1%). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 857.000 spettatori nella prima parte (5%) e a 1.252.000 (6.8%) nella seconda. Su Rai3 Così è la Vita ha interessato 511.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su La7 Propaganda Live – Corsi di Recupero sigla il 2.2% con 384.000 spettatori. Su TV8 4 Ristoranti segna il % con .000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 244.000 (1.4%).

Ascolti tv domenica 12 luglio 2020: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.005.000 spettatori (16.8%) e Reazione a Catena 2.998.000 spettatori (21.7%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.074.000 spettatori con il 9.3% di share e Avanti un Altro! 1.856.000 (13.7%). Su Rai2 Novantesimo Minuto è la scelta di 319.000 spettatori, pari al 2.4% di share e NCIS Los Angeles piace a 600.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 My Way segna il 4% con 644.000 spettatori. Su Italia 1 Dr. House ha totalizzato 402.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 624.000 (3.9%) nel secondo. Su Rete4 Hamburg Distretto 21 convince 286.000 spettatori con l’1.9% di share. Su TV8 il GP di Formula 1 di Stiria ha catturato l’attenzione di 962.000 spettatori (8%). Sul Nove Restaurant Swap sigla lo 0.8% con 113.000 spettatori.

Ascolti Tv domenica 12 luglio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Linea Blu ha raccolto .000 spettatori con il % di share; Paesi che vai segna il % con .000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di .000 spettatori pari ad uno share del % e la Santa Messa è stata seguita da .000 spettatori (%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di .000 telespettatori con il % di share mentre la Santa Messa segna il % con .000 spettatori. Su Rai2 Tg2 Dossier ha tenuto compagnia a .000 spettatori (%). Su Italia1 The 100 totalizza un ascolto di .000 spettatori con uno share del % nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo. Su Rai 3 Di là dal Fiume e tra gli Alberi convince.000 spettatori con l’% di share. Su Rete 4 Detective Extralarge ha coinvolto .000 spettatori (%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share nelle News e .000 spettatori (%) nel Dibattito.

Ascolti Tv domenica 12 luglio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Linea Verde Estate ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a .000 spettatori (%) e Melaverde ha interessato .000 spettatori con il % di share. Su Rai2 Un Ciclone in Convento conquista .000 spettatori con uno share del % nel primo episodio e .000 (%) nel secondo. Su Italia1 The 100 sigla il % con .000. spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di .000 spettatori con il %. Su Rai3 Quante Storie registra .000 spettatori con uno share del %. Su Rete4 Poirot ha fatto compagnia a .000 spettatori con il %. Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario è stato scelto da .000 spettatori con il % di share.

Ascolti TV domenica 12 luglio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In – Il Meglio di segna il % con .000 spettatori; Ora o mai Più è la scelta di .000 spettatori (%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto .000 spettatori con il %, Una Vita .000 (%) e L’Isola di Pietro .000 (%); Lui è peggio di Me piace a .000 spettatori con il % di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha convinto .000 spettatori (%) e Shakespeare & Hathaway ne ha appassionati .000 (%) nel primo episodio e .000 (%) nel secondo; I Durrell piace a .000 spettatori (%). Su Italia1 Taken segna il % con .000 spettatori nel primo episodio, il % con .000 spettatori nel secondo e il % con .000 spettatori nel terzo, e La Vita secondo Jim piace a .000 spettatori con il % di share nel primo episodio e a .000 spettatori nel secondo. Su Rai3 Kilimangiaro è stato seguito da .000 spettatori (%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato .000 spettatori con il %. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato .000 spettatori (share del %).

Ascolti Tv domenica 12 luglio 2020: seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di .000 spettatori pari ad uno share dell’%. Su Canale 5 Rise ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da .000 spettatori (%). Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di .000 ascoltatori con il % di share. Su Rai 3 Tg3 – Mondo è visto da .000 spettatori (%). Su Rete 4 Ieri e Oggi in Tv Special è la scelta di .000 spettatori (%).

