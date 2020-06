Ascolti TV 15 Giugno 2020, dati auditel e share ieri: Il giovane Montalbano contro Ciao Darwin, Tutti lo vogliono e Sol Levante contro Transformers e Quarta Repubblica, ecco chi ha vinto

Con l’inizio della settimana e l’arrivo del Lunedì di solito, almeno in estate, il numero di utenti televisivi in prime time viene dato tradizionalmente in aumento, rispetto al weekend: ecco perchè il martedì mattina vi è grande attesa per gli ascolti tv. In questo caso, certo, ci occupiamo di quelli del 15 Giugno 2020. Quali i risultati dal punto di vista dello share televisivo? chi ha vinto, soprattutto, nel prime time. Cosa si è visto ieri sera?

Su Rai1 in onda Il giovane Montalbano mentre su Rai2 ecco Tutte lo vogliono. Quanto a Rai3, l’appuntamento con Sol levante. Su Canale5 invece in prima serata ecco Ciao Darwin 7 mentre su Italia1 ecco Transformers. Su Rete4 l’appuntamento con Quarta repubblica.

Chi avrà vinto? Come ogni mattina, a livello mediatico e televisivo, si è alla ricerca di risposte per lo share la prima serata. Così succede in merito alla giornata del 15 giugno? Chi avrà vinto gli ascolti del prime time? E nelle altre fasce?

Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata del 15 giugno 2020.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 15 giugno 2020? Come sono andati gli ascolti TV 15 giugno 2020, i dati auditel e lo share ieri?

Tra pochi istanti, come avviene sempre quotidianamente su questa pagina potremo scoprire chi ha trionfato sui dati auditel e share di ieri, 15 giugno 2020.

Intorno alla ore 10 questa pagina verrà aggiornata con tutti i dati relativi agli ascolti tv del 15/06/2020, così da sapere chi ha vinto la prima serata di domenica e quali sono i programmi che hanno fatto riscontrare, in tutte le face, i dati di ascolto migliori.

Tutti i risultati della programmazione tv del 15 giugno in diretta su Italia Sera tra pochi minuti.

In aggiornamento.

Ascolti Tv lunedì 15 giugno 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Ascolti TV lunedì 15 giugno 2020: Preserale

Aggiornamento ore 10.31

Ascolti TV lunedì 15 giugno 2020: Daytime Mattina

Ascolti tv lunedì 15 giugno 2020: Daytime Mezzogiorno

Aggiornamento ore 12.14

Ascolti TV lunedì 15 giugno 2020: Daytime Pomeriggio

Ascolti Tv lunedì 15 giugno: Daytime, seconda serata

aggiornamento ore 15,19