Ascolti TV 15 Ottobre 2019: Day Time. Ecco dati auditel di tutti i programmi del giorno

Come sempre molto attesi, stanno arrivando in questi minuti i dati degli ascolti televisivi della giornata del 15 Ottobre 2019.

L’attesa, come sempre crescente, non soltanto per quanto concerne la prima serata, è stata ricompensata dall’arrivo dei numeri ufficiali. Ecco come è andata.

Chi ha vinto la ‘battaglia’ dell’auditel? Cosa è successo nel Day Time del 15 Ottobre 2019? Siamo in attesa dei dati.

Ascolti TV 15 Ottobre 2019: Day Time. Ecco dati auditel di tutti i programmi di tutta la giornata

Si parte dall’Access Prime Time.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.501.000 spettatori con il 21.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.742.000 spettatori con uno share del 18.3%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 2.7% con 711.000 spettatori.

Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.207.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Storie Minime ha appassionato 1.297.000 spettatori pari al 5.3% e Un Posto al Sole 1.809.000 (7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.396.000 individui all’ascolto (5.6%) nella prima parte e 1.433.000 (5.5) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.877.000 spettatori (7.3%).

Su TV8 Guess my Age piace a 547.000 spettatori con il 2.2% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 473.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti TV 15 ottobre 2019: Day Time. Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.925.000 spettatori (19.8%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.665.000 spettatori (23.6%).

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.218.000 spettatori con il 16.2% di share e Caduta Libera 2.892.000 con il 20.4% di share. Su Rai2 l’incontro dell’Under 21 Armenia-Italia ha raccolto 848.000 spettatori (4.7%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 3.7% con 600.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 754.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Blob segna 970.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.1% con 912.000 spettatori.

Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 240.000 spettatori (share dell’1.6%). Su Tv8 Cuochi e Fiamme fa compagnia a 375.000 spettatori (1.7%).

Aggiornamento ore 10.01

Ascolti TV 15 ottobre 2019: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 251.000 spettatori con il 12%, nella presentazione, 646.000 spettatori con il 15.9% nella prima parte, e 1.617.000 spettatori con il 22.2% nella seconda parte. La prima parte di A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.159.000 spettatori pari ad uno share del 14.9%. TG1: Santa Messa e Cerimonia di Canonizzazione segna 1.398.000 spettatori con il 17.1%.

Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 885.000 spettatori con il 14% e Planet raccoglie un ascolto di 375.000 telespettatori con il 4.8% di share. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 153.000 spettatori (2%). S

u Italia1 The OC segna 159.000 spettatori con il 2.1%, nel primo episodio, e 169.000 spettatori con il 2.2%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Provincia Capitale convince 433.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 537.000 spettatori (7.1%).

Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 223.000 spettatori con il 3.8% di share.

Ascolti TV 15 ottobre 2019: Day Time Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di A Sua Immagine ha raccolto 1.902.000 spettatori (17.2%). Storie in Bicicletta ha interessato 1.982.000 spettatori (17.3%). Linea Verde ha intrattenuto 2.723.000 spettatori (19.4%).

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 653.000 spettatori con il 7.7% e Melaverde 1.739.000 con il 14.9%. Su Rai2 In Viaggio con Marcello ha ottenuto 435.000 spettatori con il 5.1%. A seguire Candice Renoir conquista 501.000 spettatori con uno share del 4.2%.

Su Italia1 The OC segna il 2.5% con 237.000 spettatori. Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 1.145.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Cara Italia registra 464.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 392.000 spettatori con il 2.6%.

Su La7 L’Unione Fa la Forza è stata scelta da 154.000 spettatori con l’1% di share. Su Tv8 le Qualifiche del Gran Premio del Giappone hanno ottenuto 700.000 spettatori con il 5%.

Aggiornamento ore 11.01

Ascolti TV 15 ottobre 2019: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.750.000 spettatori pari ad uno share del 18.8%, nella prima parte in onda fino alle 15.53, e 2.252.000 spettatori pari ad uno share del 17.5%, nella seconda parte. Da Noi a Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 1.878.000 spettatori pari al 14.4%.

Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.193.000 spettatori con il 13.4%. Beautiful ha raccolto 1.894.000 spettatori (12.2%). A seguire Una Vita ha interessato 1.708.000 spettatori (12.1%). Il Segreto ha appassionato 1.801.000 spettatori con il 14.1%. Domenica Live ha appassionato 2.073.000 spettatori (16.3%), e 1.732.000 spettatori (12.4%), nell’ultima parte della durata di soli 7 minuti.

Su Rai2 Gli Omicidi del Lago ha convinto 526.000 spettatori (3.6%). La Seduzione dell’Inganno segna il 4% con 519.000 spettatori. FBI ha ottenuto 453.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 Another Cinderella Story raccoglie 631.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Mezz’ora in Più ha interessato 856.000 spettatori con il 6%. Geo Magazine ha ottenuto 1.156.000 spettatori con l’8.7%.

Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 472.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha appassionato 329.000 spettatori (share del 2.3%). Su Tv8 – dalle 15.03 alle 16.40 – la differita del Gran Premio del Giappone di Formula 1 ha ottenuto 1.464.000 spettatori pari al 10.8%.

Ascolti TV 15 ottobre 2019: Day Time Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 864.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 539.000 spettatori con il 15.2% di share.

Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 462.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Torque – Circuiti di Fuoco segna un netto di 400.000 ascoltatori con il 6% di share. Su Rai 3 Grazie dei Fiori è visto da 469.000 spettatori (2.7%). Su Rete 4 Three Kings è la scelta di 159.000 spettatori (2.3%).

Aggiornamento ore 12.07