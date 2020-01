Ascolti TV 26 Gennaio 2020, dati auditel e share ieri: duello Al Posto Tuo – Live, non è la D’Urso

Come è andata la serata televisiva di domenica e come sono stati i consequenziali esiti degli ascolti tv? Moltissimi, di primo mattino, ogni giorno non vedono l’ora di saperlo. Non solo addetti ai lavori, ma anche i telespettatori, sempre più fan dell’uno e dell’altro programma e vogliosi di sapere come sono andati i loro beniamini.

Su Rai1 Al Posto tuo ha ottenuto 2.525.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha fatto invece 2.444.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha conquistato 2.602.000 spettatori (10.2%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo fa l’8.2% con 1.589.000 spettatori.

Su Italia 1 I Fantastici Quattro ha fatto 1.627.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rai3 Amore Criminale ha ottenuto 1.292.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Memoria dei Campi invece ha realizzato 791.000 spettatori con il 3% di share.

Su La7 Non è l’Arena ha fatto il 5% con 1.284.000 spettatori. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel invece 468.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Storia di una Ladra di Libri fa l’1.4% con 339.000 spettatori.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno fa il 18.9% con 4.921.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint di 3.334.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Italia1 CSI Miami 1.272.000 spettatori (5%). Su Rete 4 Stasera Italia fa invece 1.114.000 spettatori nella prima parte (4.4%) e a 1.097.000 (4.2%) nella seconda. Su Rai3 Che ci Faccio Qui ha ottenuto 964.000 spettatori pari al 3.8% di share. Sul Nove Camionisti in Trattoria .000 (%).

Ascolti TV domenica 26 Gennaio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La sfida dei 7 ha realizzato 3.609.000 spettatori (18%) e L’Eredità .000 spettatori (%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! fa 2.753.000 spettatori con il 14.1% di share e Avanti un Altro! 3.546.000 (16%).

Su Rai2 Novantesimo Minuto fa 1.246.000 spettatori, pari al 5.8% di share e Che Tempo che Farà fa 1.175.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Blob invece ottiene il 3.5% con 859.000 spettatori. Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha conquistato 636.000 spettatori (3.1%) e CSI Miami 749.000 (3.2%). Su Rete4 Tempesta d’Amore fa 936.000 spettatori con il 3.9% di share.

Ascolti TV domenica 26 Gennaio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto .000 spettatori con il % di share nella presentazione, .000 (%) nella prima parte e ,000 (%) nella seconda; Paesi che vai segna il % con .000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di .000 spettatori pari ad uno share del % e la Santa Messa è stata seguita da .000 spettatori (%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di .000 telespettatori con il % di share mentre X-Style segna il % con .000 spettatori. Su Rai2 In Viaggio con Marcello ha tenuto compagnia a .000 spettatori (%). Su Italia1 The O.C. totalizza un ascolto di .000 spettatori con uno share del %. Su Rai 3 Domenica Geo convince.000 spettatori con l’% di share e Provincia Capitale piace a .000 spettatori (%). Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto .000 spettatori (%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share nelle News e .000 spettatori (%) nel Dibattito.

Ascolti TV domenica 26 gennaio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è la scelta di .000 spettatori (%) e Linea Verde ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a .000 spettatori (%) e Melaverde ha interessato .000 spettatori con il % di share. Su Rai2 La Domenica Ventura conquista .000 spettatori con uno share del %. Su Italia1 The O.C sigla il % con .000. spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di .000 spettatori con il %. Su Rai3 Radici registra .000 spettatori con uno share del %. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a .000 spettatori con il %. Su La7 Little Murders è stato scelto da .000 spettatori con il % di share.

Ascolti TV domenica 26 gennaio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In fa il 17.6% con 3.164.000 spettatori nella prima parte e il 18% con 2.898.000 spettatori nella seconda; Da Noi – A Ruota Libera 2.240.000 spettatori (12.9%). Su Canale 5 L’Arca di Noè invece 2.509.000 spettatori con il 13.4%. Beautiful 2.093.000 spettatori (11.3%), Una Vita 1.859.000 (11.2%) e Il Segreto 2.002.000 (12.5%); Domenica Live a 2.375.000 spettatori con il 13.9% di share (Ultima Sorpresa 2.087.000 – 11.2%).

Su Rai2 Quelli che Aspettano… ha fatto 1.180.000 spettatori (6.6%) e Quelli che il Calcio… invece 1.376.000 (8.6%); A Tutta Rete fa il 6% con 980.000 spettatori. Su Italia1 Twister fa il 4.3% con 709.000 spettatori e Stonehenge Apocalypse va a 630.000 spettatori con il 3.8% di share. Su Rai3 Report è raggiunto da 1.034.000 spettatori pari al 6.3% di share, Kilimangiaro – Il Grande Viaggio da 1.111.000 spettatori (7%) e Kilimangiaro da 1.729.000 spettatori (10%).

Su Rete 4 Donnavventura ha fatto 478.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Arrivederci Ragazzi ha fatto 334.000 spettatori (share del 2%) e La Tregua 386.000 (2%).

Ascolti TV domenica 26 gennaio 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai 1 Porta a Porta – Speciale Tg1 ha fatto 1.784.000 spettatori pari ad uno share del 13.9%. Su Canale 5 Tg5 Notte ha ottenuto invece 470.000 spettatori con il 9.4% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva invece ha fatto 809.000 spettatori (6.8%) e L’Altra DS 190.000 spettatori (3.2%).

Su Italia1 Pressing Serie A fa 604.000 ascoltatori con il 4.7% di share (gli Highlights iniziali 967.000 – 5%). Su Rai 3 Sopravvissute 947.000 spettatori (4.6%). Su Rete 4 Stasera Italia Speciale arriva a 536.000 spettatori (4.2%). Su La7 Speciale TGLa7, in onda dalle 22.58 alle 25.59, fa il 12.9% con 1.557.000 spettatori.

