Ascolti TV 7 Gennaio 2020, dati auditel e share ieri: OK esordio La Pupa e il Secchione (13.1%)

Un altro giorno è un’altra lunga attesa per capire come è andata la ormai famigerata lotta per gli ascolti televisivi. Cosa è successo nella giornata di ieri, 7 gennaio 2019. Chi ha vinto la gara dell’auditel? Qui di seguito, come ormai da tradizione, ecco i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, martedì 7 gennaio 2020.

Partiamo subito dalla prima serata.

Nella serata di ieri, martedì 7 gennaio 2020, su Rai1 Non c’è Più Religione ha fatto 3.544.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 la prima tv di Quando un Padre invece fa 2.206.000 spettatori pari al 10.7% di share.

Su Rai2 la prima puntata de Il Molo Rosso 2 ha chiamato a sé 779.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Italia 1 – dalle 21.38 alle 0.15 – il primo appuntamento con La Pupa e il Secchione e Viceversa ha fatto l’ottimo ascolto di 2.565.000 spettatori con il 13.1% (presentazione di 12 minuti: 1.555.000 – 5.8%).

Su Rai3 Carta Bianca 1.255.000 spettatori pari ad uno share del 6% (presentazione dalle 21.18 alle 21.31: 839.000 – 3.1%). Su Rete4 Fuori dal Coro invece 1.056.000 spettatori con il 5.4% di share.

Su La7 diMartedì fa 1.330.000 spettatori con uno share del 6.2%. Su Tv8 Hancock 436.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Redemption – Identità nascosteha invece 491.000 spettatori con il 2.1%. Su Real Time Primo Appuntamento 4 ha ottenuto 479.000 spettatori pari all’1.8% di share.

Ascolti TV martedì 7 gennaio 2020: dati auditel di tutta la giornata

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 I Soliti Ignoti fa 5.979.000 spettatori con il 22.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia invece 4.870.000 spettatori con uno share del 18.3%. Su Rai2 TG2 Post incassa 1.147.000 spettatori con il 4.3%.

Su Italia1 CSI Miami ha fatto 1.209.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Generazione Bellezza raccoglie 1.258.000 spettatori con il % mentre la soap Un Posto al Sole ha fatto 1.796.000 spettatori pari al 6.8%. Su Rete4 Stasera Italia 1.318.000 (5.1%), nella prima parte, e 1.283.000 spettatori (4.8%), nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo arriva a 1.653.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 Guess My Age 658.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco infine 439.000 spettatori con l’1.7%.

Ascolti TV martedì 7 gennaio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha fatto 3.718.000 spettatori (21.1%) mentre L’Eredità 5.645.000 spettatori (26.3%).

Su Canale 5 Avanti il Primo incassa 3.168.000 spettatori (18.5%) mentre Avanti un Altro 4.237.000 spettatori (20.3%). Su Rai2 Blue Bloods fa 729.000 spettatori (3.6%) mentre NCIS 1.238.000 spettatori (5.2%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha ottenuto 541.000 spettatori (2.9%). Ieneyeh 540.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Blob fa 1.125.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore 575.000 individui all’ascolto (3.4%), nella prima parte, e 898.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte.

Su La7 Body of Proof ha intrattenuto 186.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 Cuochi di Italia 562.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti TV martedì 7 gennaio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina fa 933.000 telespettatori con il 18.6%. La prima parte di Storie Italiane ha fatto 1.084.000 spettatori (20.6%). Su Canale5 Mattino Cinque arriva a 766.000 spettatori (13.9%), nella prima parte, e 709.000 spettatori (13.5%) nella seconda parte.

Su Rai 2 Streghe ha ottenuto 133.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia 1 Riverdale 110.000 spettatori pari al 2.1% di share, nel primo episodio, e 113.000 spettatori pari al 2% di share, nel secondo episodio.

Su Rai3 Agorà fa 506.000 spettatori pari al 9.2% di share. A seguire Mi Manda Rai3 invece 392.000 spettatori con il 7.4%.

Su Rete 4 The Closer incassa 97.000 spettatori (1.8%). Su La7 Omnibus 237.000 spettatori con il 4.5%. Coffee Break 269.000 spettatori pari al 5.1%.

Ascolti TV martedì 7 gennaio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha fatto 971.000 spettatori (15.8%). La Prova del Cuoco 1.579.000 spettatori con il 13.7% di share.

Su Canale 5 Forum fa 1.420.000 telespettatori con il 17.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri invece 408.000 spettatori con il 6.3%, nella prima parte, e 963.000 spettatori con il 9.1% nella seconda parte.

Su Italia 1 Riverdale ottiene 145.000 spettatori con l’1.9%. Sport Mediaset conquista 1.214.000 spettatori con l’8.1%. Su Rai3 Tutta Salute ha fatto 421.000 spettatori con il 6.8%.

Il TG3 delle 12 ha fatto 1.018.000 spettatori (11.4%). Quante Storie 770.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha guadagnato 122.000 spettatori con l’1.9%, nella prima parte, e 221.000 spettatori (1.9%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha fatto 607.000 (4.1%).

Su La7 L’Aria che Tira piace a 418.000 spettatori con share del 6.7% nella prima parte, e a 576.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Ascolti TV Martedì 7 gennaio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha fatto .000 spettatori pari al % della platea. Il Paradiso delle Signore invece .000 spettatori con il %. La Vita Diretta ha ottenuto .000 spettatori con il % (presentazione: .000 – %).

Su Canale5 Beautiful ha incassato .000 spettatori con il %. Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto .000 spettatori con il %. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al % di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a.000 spettatori (%), nella prima parte, .000 spettatori (%), nella seconda parte, e .000 spettatori (%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto .000 spettatori con il %. Squadra Speciale Cobra 11 ottiene .000 spettatori con il %. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%), nel primo episodio, .000 spettatori (%), nel secondo episodio, e .000 spettatori (%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna .000 spettatori (%). ha appassionato .000 spettatori con il %. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da .000 spettatori con il %. Il Commissario Rex ha raccolto .000 spettatori (%). Aspettando Geo… segna .000 spettatori con il %. Geo ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 970.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 Tagadà ha interessato 487.000 spettatori con il 2.7% mentre Tagadoc segna 160.000 spettatori con l’1.3%. Su TV8 Natale con Amore segna 460.000 spettatori con il 3.9%. Vite da Copertina ha raccolto 354.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti TV martedì 7 gennaio 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 segna.000 spettatori con il %. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna .000 spettatori con il %. Su Italia1 Ieneyeh è visto da. 000 spettatori (%). Su Rete 4 è stato scelto da .000 spettatori con il% di share.

