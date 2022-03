Ascolti Tv di ieri 29 marzo 2022: Access Prime Time e Preserale

Ascolti Tv di ieri 29 marzo 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 29 marzo per i principali canali tv nelle fasce di ascolto di ieri dell’access prime time e preserale?

Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata di ieri nella fascia dell’Access Prime time e in quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.771.000 spettatori pari al 15.4%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.380.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.490.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.293.000 spettatori (5.7%) e Un Posto al Sole da 1.829.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.046.000 individui all’ascolto (4.5%) nella prima parte e 979.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.539.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 428.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 338.000 spettatori (1.4%). Su La5 Uomini e Donne arriva a 391.000 spettatori pari all’1.8% (Finale a 343.000 e l’1.4%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti Ristorante segna 342.000 spettatori (1.4%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.009.000 spettatori pari al 21.8%, mentre L’Eredità è visto da 4.502.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.905.000 spettatori (14.3%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.187.000 spettatori (18.4%). Su Rai2 The Good Doctor raccoglie 601.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 La Pupa e il Secchione Short è visto da 372.000 spettatori (2.1%) e C.S.I. Miami da 608.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.414.000 spettatori pari al 12.6%, mentre Blob segna 951.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 773.000 spettatori (3.6%). Su La7 TgLa7 Speciale dalle 17 alle 19:50 ha totalizzato 490.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 MasterChef ha conquistato 204.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Little Big Italy totalizza 251.000 spettatori (1.5%).

