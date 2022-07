Ascolti Tv di ieri 7 luglio 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 7 luglio per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 7 luglio 2022 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà? Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti della prima serata di ieri.

Ascolti Tv di ieri 7 luglio 2022: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, giovedì 7 luglio 2022, su Rai1 la replica di Don Matteo 12 ha conquistato 2.157.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte in replica ha incollato davanti al video 1.118.000 spettatori con uno share dell’8.9%. Su Rai2 Tim Summer Hits arriva a 1.613.000 spettatori pari al 12.8%. Su Italia1 FBI: Most Wanted ha raccolto 978.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Il cacciatore di nazisti è seguito da 688.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 765.000 spettatori (6.3%). Su La7 In Onda – Prima Serata registra 554.000 spettatori pari al 3.8%. Su Tv8 Cops – Una Banda di Poliziotti segna 375.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Una famiglia all’improvviso è visto da 343.000 spettatori (2.5%). Sul 20 Blade: Trinity arriva a 371.000 spettatori (2.6%). Su Rai4 City of Crime è la scelta di 364.000 spettatori con il 2.4%. Su Iris La tempesta perfetta sigla 308.000 spettatori (2.2%). Su RaiMovie Under Suspicion arriva a 361.000 spettatori pari al 2.4%.