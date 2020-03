Ascolti TV Domenica 22 Marzo 2020, dati auditel e share ieri: Bella da morire contro Live non è la D’Urso, ecco chi ha vinto

Una domenica all’insegna del rinnovo della grande e pirotecnia sfida per lo share per quanto concerne gli ascolti TV. Nei giorni della quarantena per l coronavirus, ecco che gli italiani hanno passato ancora, ovviamente, un’altra serata davanti agli schermi.

Ne ha beneficiato la sfida dell’auditel, soprattutto in prima serata, che si è rinnovata nella giornata di Domenica 22 Marzo 2020. Ieri sera su Canale 5 è andato in scena Barbara D’Urso e il suo Live che si è messo direttamente in sfida con la scelta di Rai 1 di puntare su Bella da Morire.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 22 Marzo 2020?

Intorno alla ore 10 questa pagina verrà aggiornata con tutti i dati relativi agli ascolti tv del 22/03/2020, così da sapere chi ha vinto la prima serata di domenica e quali sono i programmi che hanno fatto riscontrare, in tutte le face, i dati di ascolto migliori.

Tra i programmi tv, film e serie in onda ieri sera ci sarà da analizzare il risultato oltre che di Bella da morire su Rai 1 e con Live non è la D’Urso, su Canale 5 anche i dati su Rai 2 di Che tempo che fa e di Jack Reacher in onda su Italia 1, oltre a What Women Want messo in onda su Rete 4.

Tutti i risultati della programmazione tv di domenica 22 marzo.

Ascolti Tv 22 marzo 2020: chi ha vinto tra I Soliti Ignoti e Ciao Darwin

I dati auditel di domenica 22 marzo 2020 per Canale 5 e Rai 1 a confronto.

Nella prima serata di ieri,

Su Rai1 Bella da Morire ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla il % con .000 spettatori. Su Italia 1 Jack Reacher: Punto di non Ritorno ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 The Post ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 What Women Want – Quello che le Donne Vogliono è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il % con .000 spettatori. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è la scelta di .000 spettatori (%) mentre sul Nove Camionisti in Trattoria segna il % con .000 spettatori.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il % con .000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di .000 spettatori con uno share del %. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato .000 spettatori (%). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a .000 spettatori nella prima parte (%) e a .000 (%) nella seconda. Su Rai3 Blob ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su La7 Propaganda Live segna il % con .000 spettatori e sul Nove Camionisti in Trattoria se convince .000 (%)

Ascolti TV domenica 22 Marzo 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori (%) e L’Eredità .000 spettatori (%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna .000 spettatori con il % di share e Avanti un Altro! .000 (%). Su Rai2 Novantesimo Minuto è la scelta di .000 spettatori, pari al % di share e Che Tempo che Farà piace a .000 spettatori (%). Su Rai3 Blob segna il % con .000 spettatori. Su Italia 1 Sport Mediaset ha totalizzato .000 spettatori (%) e CSI Miami .000 (%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince .000 spettatori con il % di share. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato .000 spettatori (share del %).

Ascolti TV domenica 22 marzo 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto .000 spettatori con il % di share nella presentazione, .000 (%) nella prima parte e ,000 (%) nella seconda; Paesi che vai segna il % con .000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di .000 spettatori pari ad uno share del % e la Santa Messa è stata seguita da .000 spettatori (%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di .000 telespettatori con il % di share mentre X-Style segna il % con .000 spettatori. Su Rai2 In Viaggio con Marcello ha tenuto compagnia a .000 spettatori (%). Su Italia1 The O.C. totalizza un ascolto di .000 spettatori con uno share del %. Su Rai 3 Domenica Geo convince.000 spettatori con l’% di share e Provincia Capitale piace a .000 spettatori (%). Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto .000 spettatori (%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share nelle News e .000 spettatori (%) nel Dibattito.

Ascolti TV domenica 22 marzo 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è la scelta di .000 spettatori (%) e Linea Verde ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a .000 spettatori (%) e Melaverde ha interessato .000 spettatori con il % di share. Su Rai2 La Domenica Ventura conquista .000 spettatori con uno share del %. Su Italia1 The O.C sigla il % con .000. spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di .000 spettatori con il %. Su Rai3 Radici registra .000 spettatori con uno share del %. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a .000 spettatori con il %. Su La7 Little Murders è stato scelto da .000 spettatori con il % di share.

Ascolti TV domenica 22 marzo 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In segna il % con .000 spettatori nella prima parte e il % con .000 spettatori nella seconda; Da Noi – A Ruota Libera è la scelta di .000 spettatori (%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto .000 spettatori con il %. Beautiful ha attirato a sé .000 spettatori (%), Una Vita .000 (%) e Il Segreto .000 (%); Domenica Live piace a .000 spettatori con il % di share (Ultima Sorpresa .000 – %). Su Rai2 Quelli che Aspettano… ha convinto .000 spettatori (%) e Quelli che il Calcio… ne ha appassionati .000 (%); A Tutta Rete sigla il % con .000 spettatori. Su Italia1 Training day segna il % con .000 spettatori e Rush Hour piace a .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Mezz’ora in Più è stato la scelta di .000 spettatori pari al % di share, Kilimangiaro è stato seguito da .000 spettatori (%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato .000 spettatori con il %. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato .000 spettatori (share del %).

Ascolti TV domenica 22 marzo 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di .000 spettatori pari ad uno share dell’%. Su Canale 5 Tiki Taka – Il Calcio è il Nostro Gioco ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da .000 spettatori (%) e L’Altra DS da .000 spettatori (%). Su Italia1 I Griffin segna un netto di .000 ascoltatori con il % di share. Su Rai 3 Tg3 nel Mondo è visto da .000 spettatori (%). Su Rete 4 Ocean’s Thirteen è la scelta di .000 spettatori (%).

