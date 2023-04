Ascolti Tv prima serata di ieri 6 aprile 2023: chi ha vinto in prime time / programmi più visti

Ascolti Tv 6 aprile 2023: chi ha vinto ieri sera? Quali sono i programmi tv Mediaset, Rai, La 7, Sky che hanno fatto meglio con i dati auditel e share?

Ascolti tv 6/04/2023: chi ha vinto, come si calcolano i dati auditel, fasce orarie e prima serata

Nella serata di ieri, giovedì 6 aprile 2023, su Rai1 la fiction Un Passo dal cielo 7 ha interessato 3.917.000 spettatori pari al 22.8%. Su Canale 5 La Mia Banda Suona il Pop ha raccolto davanti al video 1.498.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 la prima tv di 1917 ha interessato 921.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Iron Man 3 ha intrattenuto 1.011.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 984.000 spettatori pari ad uno share del 5.3% (Splendida Appendice di 25 minuti: 883.000 – 5.5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 984.000 spettatori con il 7.3% di share (presentazione di 5 minuti: 596.000 – 3%). Su La7 Piazza Pulita ha registrato 733.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Tv8 4 Hotel segna 321.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Faking It – Bugie o Verità? ha raccolto 315.000 spettatori con l’1.7% (secondo episodio in replica: 199.000 – 1.7%). Sul 20 L’Ultimo Samurai segna 310.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai Premium Morgane – Detective Geniale registra 152.000 spettatori con lo 0.8%. Su Iris Daylight – Trappola nel Tunnel ha ottenuto 367.000 spettatori con il 2%. Su Sky Uno Pechino Express ha ottenuto 375.000 spettatori con il 2.1%.