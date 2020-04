Ascolti TV venerdí 24 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: Pavarotti, Paperissima, Twilight, ecco chi ha vinto

Siamo arrivati al giorno dei festeggiamenti per la Liberazione, del 25 Aprile, e al tempo del coronavirus dobbiamo passarla in isolamento. Come del resto é accaduto anche ieri, in un anomalo venerdí 24 Aprile che avrebbe dovuto anticipare un lungo fine settimana di festa.

Invece ci é rimasta solo la Tv per festeggiare e commemorare. Ecco perche´ ancora una volta ci chiediamo come sono andati gli ascolti?

E ieri sera, in prima serata, nella serata del 24 aprile, la sfida si è concentrata in particolare su un ricco duello in sequenza. Quale?

Su Rai 1 ecco Pavarotti mentre su Rai 2 ecco N.C.I.S, intanto che su Rai 3 vi era guerra per amore. La risposta Mediaset: su Canale 5, torna Paperissima. Su Italia 1 il film The Twilight Saga: Eclipse mentre su Rete 4 Quarto grado.

Chi avrà vinto i duelli dello share?

Leggi anche: Coronavirus, Porta a porta, oggi Martedì 21 Aprile da Bruno Vespa il confronto tra Attilio Fontana e Vincenzo De Luca (VIDEO)

Tanti gli spunti sul piano della lotta agli ascolti tv. Una sfida che, in base agli ultimi dati riscontrabili sta mostrando numeri sempre piú interessanti

E anche questa mattinata siamo alla ricerca delle risposte per lo share la prima serata. E non solo. Come é andata il 24 Aprile?Chi avrà vinto gli ascolti? E nelle altre fasce?

Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata di venerdí 24 Aprile 2020.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 24 Aprile 2020? Come sono andati gli ascolti TV venerdí 24 Aprile 2020, i dati auditel e lo share ieri?

Tra pochi istanti, come avviene sempre quotidianamente su questa pagina potremo scoprire chi ha trionfato sui dati auditel e share di ieri, venerdí 24 Aprile 2020.

Intorno alla ore 10 questa pagina verrà aggiornata con tutti i dati relativi agli ascolti tv del 24/04/2020, così da sapere chi ha vinto la prima serata e quali sono i programmi che hanno fatto riscontrare, in tutte le face, i dati di ascolto migliori.

Tutti i risultati della programmazione tv di venerdí 24 Aprile in diretta su Italia Sera tra pochi minuti.

In aggiornamento.

Ascolti Tv 24 Aprile 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Ascolti TV venerdí 24 aprile 2020: Preserale

Aggiornamento ore 10.16

Ascolti TV venerdì 24 aprile 2020: Daytime Mattina e mezzogiorno

Ascolti TV venerdì 24 aprile 2020: Daytime Pomeriggio

Aggiornamento ore 12.13

Ascolti TV venerdì 24 aprile 2020: Seconda Serata

Aggiornamento ore 13.59

Leggi anche: Ascolti TV martedí 22 Aprile 2020, dati auditel e share ieri