Ascolti TV martedì 21 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: Stasera Laura, Earth, Cartabianca contro Karol, Le Iene e Fuori dal Coro, ecco chi ha vinto

Mentre il premier Conte annuncia di essere ormai prossimi a definire la cosiddetta fase 2 da Covid-19 gli italiani si avvicinano a questa nuova linea provando a documentarsi in tv, ed é sempre più importante quello che fa la televisione da cui veniamo informati e a cui spetta anche il compito di intrattenerci.

E anche ieri sera, in prima serata, 21 aprile, la sfida si è concentrata in particolare su un ricco duello di programmi.

Per esempio su Rai1 ecco Stasera Laura (Show) , mentre su Rai 2 spazio ad Earth – Un giorno straordinario. In prima serata su Rai 3 riecco invece, cartabianca (Approfondimento). La risposta di Mediaset é stata su Canale 5, torna Karol un uomo diventato Papa e col ritorno su Italia 1 de Le Iene Show (Show) oltre che Rete 4 Fuori dal coro (Rubrica).

Insomma, chi avrà vinto i duelli dello share?

Leggi anche: Coronavirus, Porta a porta, oggi Martedì 21 Aprile da Bruno Vespa il confronto tra Attilio Fontana e Vincenzo De Luca (VIDEO)

Tanti gli spunti sul piano della lotta agli ascolti tv. Una sfida che, in base agli ultimi dati riscontrabili sta mostrando numeri sempre piú interessanti

E anche questa mattinata siamo alla ricerca delle risposte per lo share la prima serata. E non solo. Come é andata il 21 Aprile?Chi avrà vinto gli ascolti? E nelle altre fasce?

Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata di martedì 21 Aprile 2020.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 21 Aprile 2020? Come sono andati gli ascolti TV martedì 21 Aprile 2020, i dati auditel e lo share ieri?

Tra pochi istanti, come avviene sempre quotidianamente su questa pagina potremo scoprire chi ha trionfato sui dati auditel e share di ieri, martedì 21 Aprile 2020.

Intorno alla ore 10 questa pagina verrà aggiornata con tutti i dati relativi agli ascolti tv del 21/04/2020, così da sapere chi ha vinto la prima serata di lunedì e quali sono i programmi che hanno fatto riscontrare, in tutte le face, i dati di ascolto migliori.

Tutti i risultati della programmazione tv di martedì 21 Aprile in diretta su Italia Sera tra pochi minuti.

In aggiornamento.

Ascolti Tv 21 Aprile 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, martedì 21 aprile 2020, su Rai1 la replica di Stasera Laura – Ho Creduto in un Sogno ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Karol – Un Uomo Diventato Papa ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Earth – Un giorno straordinario ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 il ritorno de Le Iene Show ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 DiMartedì ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Hotel Transylvania segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove The Call ha raccolto .000 spettatori con il %. Su RaiMovie Allacciate le Cinture registra .000 spettatori con il %.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene.000 spettatori con il %. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Italia1 CSI ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie .000 spettatori con il % mentre la soap in replica Un Posto al Sole ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato.000 individui all’ascolto (%), nella prima parte, e .000 spettatori (%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato .000 spettatori (%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito .000 spettatori con il %. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto .000 spettatori con %.

Ascolti TV martedì 20 aprile 2020: Preserale

Su Rai1 la replica de L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori (%) mentre L’Eredità ha raccolto .000 spettatori (%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto .000 spettatori (%) mentre Avanti un Altro ha interessato .000 spettatori (%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto .000 spettatori (%), Instinct segna .000 spettatori (%). Su Italia1 Ieneyeh ha ottenuto .000 spettatori (%). CSI ha totalizzato .000 spettatori (%). Su Rai3 Blob segna .000 spettatori con il %. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato.000 individui all’ascolto (%). Su La7 Drop Dead Diva ha appassionato .000 spettatori (share del %). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie .000 spettatori con il %. Sul Nove Sono le Venti ha interessato .000 spettatori con il %.

Aggiornamento ore 10.16

Ascolti TV martedì 21 aprile 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto spettatori (%). Il meglio di Linea Verde ha raccolto .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 Forum arriva a .000 telespettatori con il %. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte. Su Italia 1 The Flash raccoglie .000 spettatori con il %. Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato .000 spettatori con il %. Il TG3 delle 12 ha ottenuto .000 spettatori (%). Quante Storie ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori (%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto. 000 (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Ascolti TV martedì 21 aprile 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Diario di Casa raccoglie .000 spettatori con il %. La Vita in Diretta ha convinto .000 spettatori pari al % della platea, nella prima parte, e .000 spettatori pari al %, nella seconda parte. Il Paradiso delle Signore ha convinto .000 spettatori con il %. La Vita Diretta ha raccolto .000 spettatori con il % (presentazione: .000 – %). Su Canale5 Beautiful ha appassionato .000 spettatori con il %. Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto .000 spettatori con il % (Finale: .000 – %). Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al % di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a.000 spettatori (%), nella prima parte, .000 spettatori (%), nella seconda parte, e .000 spettatori (%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Il Mistero delle Lettere Perdute ha raccolto .000 spettatori con il %. La Nostra Amica Robbie ottiene .000 spettatori con il %. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%), nel primo episodio, .000 spettatori (%), nel secondo episodio, e .000 spettatori (%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha ottenuto .000 spettatori con il %. La sitcom The Big Bang Theory segna .000 spettatori (%). ha appassionato .000 spettatori con il % Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da .000 spettatori con il %. ha raccolto .000 spettatori (%). Aspettando Geo… segna .000 spettatori con il %. Geo ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà ha interessato .000 spettatori (share del %) mentre Tagadoc ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su TV8 la nuova edizione di Vite da Copertina ha raccolto .000 spettatori con il %.

Aggiornamento ore 12.13

Ascolti TV martedì 21 aprile 2020: Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Patriae segna.000 spettatori con il %. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna .000 spettatori con il %. Su Italia1 è visto da. 000 spettatori (%). Su Rete 4 è stato scelto da .000 spettatori con il% di share.

Aggiornamento ore 13.59

Leggi anche: Ascolti TV lunedi 20 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: Bolle vs Bonolis, tra Danza con me e Ciao Darwin ecco chi ha vinto