Assegno sociale 2020 INPS: cos’è, a chi spetta, requisiti, età e reddito, importo 

Come spesso succede, nel corso del tempo emergono novità e indicazioni aggiuntive circa alcune prestazioni ed erogazioni che lo Stato fornisce ai cittadini: tra queste, anche l’assegno sociale.

Per l’anno 2020 l’Assegno sociale Inps prevede delle novità, che fanno riferimento ai requisiti e all’età (67 anni). Importanti sono le indicazioni in merito al reddito, a come fare la domanda INPS all’aumento dell’importo a 780 euro e a tutte le specifiche per ottenere l’assegno. Andiamo a vederci chiaro.

Assegno sociale 2020 Inps: a quanto ammonta, età, reddito, come si ottiene, come si fa la domanda

La prima indicazione che risalta agli occhi è quella relativa a una specifica relativa all’età dei richiedenti. Nel 2020 possono fare domanda di assegno sociale Inps solo i cittadini con età pari a 67 anni.

Per avere l’assegno sociale 2020, il cittadino deve essere in possesso di tutti i requisiti anagrafici e di reddito richiesti dalla legge e presentare la domanda.

La domanda assegno sociale Inps, deve essere presentata per via telematica, se si possiede il pin dispostivo, in via diretta ad Inps o tramite Caf o altro intermediario.

Dal 1° gennaio 1996, la prestazione non si chiama più pensione sociale Inps ma assegno sociale Inps ed è rivolta alle persone residenti in Italia da almeno 10 anni, per cui concesso sia a cittadini italiani che comunitari ed extracomunitari.

Attualmente in merito all’assegno sociale età vi sono nuovi requisiti di età e di reddito per richiederlo.

Cos’è l’Assegno sociale e come si ottiene: requisiti

L’assegno sociale è un assegno pagato dall’INPS quando il cittadino presenta la domanda per via telematica e una volta che la stessa è accettata da parte dell’Istituto.

La prestazione è provvisoria dal momento che ogni anno l’INPS si fa carico di controllare se i cittadini che hanno ricevuto l’assegno, continuano a possedere i requisiti di accesso all’assegno sociale, di residenza e limiti di reddito. Dunque questa prestazione non è reversibile ai familiari in vita e non può essere erogata all’estero.

Se il cittadino si allontana dall’Italia per più di 30 giorni, la pensione viene sospesa dall’INPS per poi essere revocata dopo un anno.

I cittadini che possono richiedere l‘assegno sociale INPS per 13 mesi sono coloro che possiedono questi requisiti:

hanno compiuto 67 anni; Sono senza reddito o quasi; Hanno la cittadinanza italiana, per gli stranieri comunitari serve l’iscrizione al comune di residenza e per gli stranieri extracomunitari invece serve il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Chi ha la residenza italiana stabile e continuativa da almeno 10 anni.

Assegno sociale requisiti reddito: il limite di reddito richiesto per avere diritto all’assegno sociale è di NON avere redditi superiori a 5.824 euro l’anno, o di 11.649,82 se coniugato.

Assegno sociale Inps 2020 domanda: come e quando si fa

Quando si può fare domanda per la pensione sociale INPS? Il modulo di domanda può essere presentato dall’interessato il giorno dopo, il compimento dei 67 anni e se se possiede al momento della richiesta gli altri requisiti di cui sopra.

Per richiedere la pensione sociale il cittadino deve inviare il modulo INPS per via telematica, direttamente se possiede il Pin dispositivo per accedere ai servizi telematici dell’istituto o ai CAF e Patronati.

