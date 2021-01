Atac, risposte su potenziamento corse e dubbi covid

Atac risponde ai diversi contributi giornalistici di tono negativo rispetto al proprio operato. L’azienda dei trasporti specifica di aver potenziato le corse normalmente destinate al servizio scolastico con 35 collegamenti e oltre 60 tratte in più rispetto al periodo scolastico pre-Covid. Il servizio scolastico al momento quindi può contare, complessivamente, su 150 corse dedicate.

“Non risponde perciò al vero quanto sostenuto da organi di stampa” ha sottolineato l’Atac, in merito agli ultimi dati riportati. Questi ultimi, secondo l’azienda di trasporti, non consideravano i collegamenti scolastici. Atac e Roma Servizi per la Mobilita confermano quindi che una volta portato a regime il piano del Prefetto, saranno attive circa 1.500 corse in più al giorno rispetto all’inizio del dicembre scorso.