Atletico Madrid-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Lazio, già sicura del passaggio agli ottavi di Champions League, si trova di fronte a uno scontro diretto cruciale contro l’Atletico Madrid, una partita che determinerà il primo posto nel girone E. I biancocelesti, attualmente al secondo posto con 10 punti, dovranno superare l’undici di Simeone, in testa con 11 punti, per assicurarsi il primato e presentarsi ai sorteggi da testa di serie. La sfida si terrà oggi presso lo storico stadio Vincente Calderon di Madrid, e sarà trasmessa in diretta su Sky, con possibilità di streaming su Now e Infinity+.

La squadra di Sarri, reduce da un pareggio contro il Verona in campionato, si trova al decimo posto in Serie A con soli 21 punti in 16 partite, di cui solo 5 conquistati nelle ultime 6 uscite. Lo stesso vale per l’Atletico Madrid, che, sebbene già qualificato in Champions, si trova in ritardo in Liga, attualmente al terzo posto a 7 punti dalla vetta. Nel match di andata tra le due squadre, giocato all’Olimpico, si registrò un pareggio 1-1.

Per il tecnico della Lazio, la trasferta europea potrebbe offrire l’opportunità di apportare alcune modifiche tattiche, con scelte oculate tra gli undici che scenderanno in campo a Madrid. Nell’arsenale tattico della Lazio, ci sono diverse soluzioni disponibili in ogni reparto, offrendo la possibilità a giocatori che hanno avuto meno minutaggio di dimostrare il loro valore.

Le parole di Sarri

In conferenza stampa, Sarri ha presentato cos’ la gara con l’Atletico Madrid: “Sono della mia teoria: le partite quando sono in programma vanno aggredite. Vedendo i miei in allenamento mi sono sembrati stimolati. Poi c’è questo stadio… Spero che i ragazzi abbiano la testa sulla partita e non su altre valutazioni stupide. Il primo posto conta eccome. E spero sia cambiato poco rispetto all’ultimo match, abbiamo pagato un solo errore. I numeri che ho visto sono superiori a diverse altre partite. Mi aspetto che la squadra migliori l’ultima prestazione”.

Sulla formazione Sarri ha svelato: “Gila ci sarà di sicuro. Castellanos? Non lo so, sicuramente non farò tante valutazioni sulla prossima partita. Questa si gioca, ha la sua valenza, difficile da inquadrare perché sembra inutile tra due club qualificati. C’è qualcosa in ballo anche pesante. Pochi pensieri sull’Inter, le scelte andranno fatte in questo senso”.