Atletico Madrid-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Champions League regala uno scontro importante nella sesta giornata della fase a gironi, con l’Atletico Madrid che ospita la Lazio al Wanda Metropolitano. La posta in palio è di primaria importanza, con entrambe le squadre che cercano di assicurarsi il primo posto nel Gruppo E, determinante per i sorteggi degli ottavi di finale che avranno luogo il prossimo 18 dicembre.

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid e grande ex di questa sfida, sa che un pareggio sarà sufficiente per garantire il passaggio del turno alla sua squadra come prima in classifica. Entrambe le formazioni hanno già conquistato il pass per la fase a eliminazione diretta con un turno d’anticipo, grazie alle vittorie rispettivamente contro il Feyenoord a Rotterdam e il Celtic all’Olimpico.

Il precedente incontro tra Lazio e Atletico Madrid all’andata si concluse con un pareggio 1-1. Barrios portò in vantaggio i Colchoneros nel primo tempo con un tiro deviato da Kamada, ma Ivan Provedel, il portiere biancoceleste, rispose al 95′ con un colpo di testa nell’area di rigore avversaria, fissando il risultato finale.

La partita, fissata per mercoledì 13 dicembre alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e sarà disponibile anche in LIVE-Streaming su SkyGo, NOW e Infinity+. Eurosport.it offrirà una copertura completa dell’evento, dalla diretta scritta della partita alle pagelle, dalle dichiarazioni dei protagonisti a molti altri contenuti di approfondimento.

Gli appassionati di calcio avranno l’opportunità di seguire da vicino l’intensa competizione tra due squadre di livello europeo, entrambe decise a consolidare la loro posizione di vertice nel Gruppo E. Le probabili formazioni si preannunciano cruciali, con giocatori chiave pronti a mettersi in mostra in questa fase avanzata della competizione continentale.

Il Wanda Metropolitano sarà lo scenario di una serata carica di tensione, con entrambe le squadre desiderose di concludere la fase a gironi con un’affermazione che potrebbe influenzare il percorso nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League. Non resta che prepararsi per un appuntamento imperdibile, con la speranza che la sfida riservi alti livelli di spettacolo e emozione per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.