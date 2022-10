(Adnkronos) – Sarà una finale tutta italiana quella che andrà in scena domani al torneo Atp di Napoli 2022. Dopo il successo in semifinale di Matteo Berrettini contro lo statunitense Mackenzie McDonald per – 3-6, 7-6 (7-2), 6-3 in due ore e 27 minuti – è arrivato quello di Lorenzo Musetti, numero 24 Atp, contro il serbo Miomir Kecmanovic, n.30 del ranking e quinta testa di serie. Il 20enne di Carrara si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 28 minuti.