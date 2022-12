Auditorium Roma, Ferrara-Trombetta (M5s): “Pitteri grande professionalità, Pd rinunci a sostituirlo”

“Ci fa tanta amarezza constatare che il Pd si muove per sostituire l’ad della Fondazione Musica per Roma, Daniele Pitteri, l’unico che in 20 anni ha istituito un sistema di procedure interne innovative.

Come la procedura per le nuove assunzioni; oppure quella stabilita per gli acquisti sopra e sotto soglia, informando tutto il personale sulle modalità operative; o l’istituzione di un albo fornitori, valorizzando il personale interno che prima occupava un posto non consono rispetto alla retribuzione percepita; o ancora la creazione di un’area dedicata alla sostenibilità e al contenimento dei consumi, tema attualissimo.

Pitteri sta mettendo in piedi una struttura organizzativa solida e orientata al futuro, grazie a idonei corsi di formazione per il personale interno. E non a caso quest’anno l’Auditorium ha raggiunto, per la prima volta in 20 anni, il record estivo di incassi e spettatori.

Auspichiamo che il Pd rinunci ai suoi intenti e lasci al suo posto una professionalità di così alto profilo, che ha dimostrato di saper lavorare bene per la Fondazione, per l’Auditorium, e dunque per tutti i romani”.

Così in una nota Paolo Ferrara, consigliere M5S in Assemblea capitolina, ed Emanuel Trombetta, capogruppo M5S in Municipio VII.

Max