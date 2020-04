Auguri di Buona Pasqua 2020: le migliori frasi e immagini da inviare su WhatsApp

Buona Pasqua 2020, frasi divertenti, immagini animate, aforismi e citazioni famose per augurare una buona Pasqua a tutti i nostri contatti WhatsApp e Facebook. Quest’anno sarà una Pasqua davvero particolare per l’Italia, la nota festività cristiana nel 2020 cade in un periodo di emergenza a causa del Coronavirus che costringe tutti gli italiani a passare le feste in quarantena.

Nonostante questo però abbiamo pensato di realizzare una serie di articoli con l’obiettivo di aiutare le persone a condividere messaggi di auguri originali e personalizzabili, pronti per essere condivisi sulle app di messaggistica e sui social network il giorno di Pasqua. In attesa di domenica 12 aprile 2020, ecco le migliori frasi e immagini da inviare su WhatsApp e Facebook per fare gli auguri di Pasqua.

Buona Pasqua 2020: frasi celebri, belle e divertenti

La nostra raccolta di frasi per Pasqua 2020 pronte per essere copiate ed incollate all’interno delle chat di gruppo WhatsApp ma anche nelle conversazioni private con parenti, amici e colleghi di lavoro. Le migliori frasi di Pasqua 2020 per fare gli auguri ai tempi della pandemia da Coronavirus.