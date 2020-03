Avanti un altro, 11 Marzo: Edoardo da Pontedera gioca per 27mila euro, come è andata da Bonolis

Avanti un altro, 11 Marzo: Edoardo da Pontedera gioca per 27mila euro,...

Come saranno andate le evoluzioni della pirotecnica trasmissione Avanti un altro il game di Bonolis e Laurenti? Lo show, che da anni viene apprezzato dal pubblico, come sappiamo è registrato e dunque non sta subendo il ‘peso’ e le limitazioni che l’attuale situazione del coronavirus sta imponendo a tanti altri programmi.

Proprio l’ansia e la preoccupazione del coronavirus fa che la puntata di Avanti un altro siano una sorta di angolo di svago per gli italiani. E poi, dopo la recente vittoria, cosa sarà accaduto nella puntata di ieri da Bonolis e Laurenti del game show di Canale 5 Avanti un altro?

C’è stata magari una nuova vittoria del montepremi? Ecco come è andata nel preserale di Bonolis Avanti un altro del 11 Marzo.

Avanti un altro, 11 Marzo: Edoardo da Pontedera gioca per 27mila euro

Nella puntata di mercoledì 11 marzo 2020 ad affrontare il gioco finale è Edoardo Potenza da Pontedera, in provincia di Pisa . Il concorrente, che nella vita lavora in un calzaturificio, prova ad aggiudicarsi 215 mila euro.

Non ce la fa entro i primi 150 secondi e blocca il tempo, e il montepremi, a 27 mila euro. Edoardo sbaglia la quintultima e, quindi, esce dal Teatro 1 della Elios a mani vuote.

aggiornamento ore 1.45

La sera prima, invece, c’era stato il grande exploit. Infatti nella serata di martedì 10 marzo 2020 al gioco finale vi era Angela Gaspari da Sandrà, in provincia di Verona.

L’insegnante di matematica ha la chance di vincere 125 mila euro. Non riusciva nei primi 150 secondi ma conseguiva a dare le ventuno risposte vincendo 57 mila euro.

Con la vincita più alta, per ora, dell’edizione, Angela è la concorrente numero dieci a indovinare ventuno risposte. Nelle 65 puntate sono stati dunque nel complesso vinti 293 mila euro.

aggiornamento ore 8.49

La sera prima, lunedì 9 marzo 2020 giocava Ilaria Michetti: 27enne e x militare e studentessa di Giurisprudenza: prima puntava a 150 mila euro, poi dopo i primi 150 secondi ecco il montepremi sceso a 29 mila euro.

La concorrente non riusciva ad andare fino in fondo, fermandosi alla terzultima domanda e, per questo motivo, perdendo la possibilità di vincere il corposo bottino.

aggiornamento ore 15.43