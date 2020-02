Come è andata Paolo Bonolis nella puntata del 2 Febbraio nel preserale Avanti un altro? Una domenica roboante, piena di fuochi di artificio, di ilarità, di gag e di pittoreschi concorrenti.

Non manca mai ironia nè il pathos tipo dei quiz nella fortunata trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti Avanti un altro. Ma, come sappiamo bene, quel che interessa di più è pur sempre il gioco finale. Ebbene, come è andata? Chi si è giocato il montepremi in palio?

Avanti un altro, 2 Febbraio: Alessia Balice 150 mila euro, come è finita

Nella puntata di domenica 2 febbraio 2020 a giocare è Alessia Balice. Si tratta di una 27enne di Torino, che è andata al gioco finale per 150 mila euro.

Come spesso, se non sempre accade da Bonolis, anche in questo caso la concorrente non ce l’ha fatta entro i primi 150 secondi e bloccando tempo, dunque, è arrivata alla seconda possibilità.

Naturalmente come impone il gioco anche il montepremi è cambiato, scedendo a 29 mila euro. La concorrente ha comunque disputato un’ottima gara, scervellandosi contro le difficoltà delle domande al contrario del conduttore Paolo Bonolis. Come è andata a finire?

La campionessa di puntata è arrivata alla penultima domanda ma nell’ultimo tentativo, per un errore di memoria, si è fermata. Stop alla tredicesima, dunque, e nulla di fatto per lei.

Aggiornamento ore 1.01

Nella puntata di sabato 1° febbraio 2020 invece giocava Gianluca da Trevi, un consulente finanziario che ha puntato 185 mila euro. Dopo i 150 secondi e canonici e lo stop del tempo, ecco sceso il montepremi a 29 mila euro. Gianluca cadendo alla terzultima saluta senza incassare.

24 Ore prima, venerdì 31 gennaio 2020 da Bonolis a chiudere il mese di gennaio c’era Giovanni, il 41enne da Ancona: dopo 325 mila euro, e i 150 secondi, ha puntato 29 mila euro ma anche lui ha perduto alla quattordici.

aggiornamento ore 5.22

Invece giovedì 30 gennaio 2020 competeva Eliana Chiavetta: la donna, 32enne presentatrice in una tv regionale: 150 mila euro in palio, dopo i 150 secondi scesi 29 mila euro e KO all’undicesima. Quanto a mercoledì 29 gennaio 2020 c’era Antonio Bombatti, 46enne di Montecatini Terme il cui bottino, da 300 mila euro è salito a 400 mila euro e poi sceso a 20 mila euro.

Nulla di tutto questo: ha incassato la concorrente, che cadendo alla decima.

aggiornamento ore 8.15