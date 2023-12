Barenboim alla Scala per la Giornata della Memoria

Il prossimo 29 gennaio, Daniel Barenboim tornerà alla Scala, mentre due giorni prima, il 27 gennaio alle 21, in occasione del Giorno della Memoria, il maestro e i musicisti terranno una straordinaria ‘Prova Aperta’ aperta al pubblico. La serata – riporta Adnkronos – che si terrà nella Sala Verdi del Conservatorio ‘G. Verdi’ di Milano, vedrà il ricavato devoluto all’Associazione Figli della Shoah APS, presieduta onorariamente dalla senatrice Liliana Segre. Per partecipare, è possibile effettuare una donazione a partire da 20 euro sul sito aragorn.vivaticket.it. Il programma della ‘Prova Aperta’ e del concerto del 29 gennaio è interamente dedicato a Ludwig van Beethoven, con la Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68 ‘Pastorale’ e la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92.

Daniel Barenboim, nel corso della sua prolifica carriera musicale, ha dimostrato il suo impegno nel costruire ponti tra i popoli. Accanto ai prestigiosi incarichi alla guida di istituzioni come la Staatsoper di Berlino e il Teatro alla Scala di Milano, ha ottenuto premi internazionali come il Westfälischer Friedenspreis (2010) e la Medaglia Otto Hahn per la Pace conferita dalla Società Tedesca per le Nazioni Unite (2010). Recentemente, ha ricevuto la sua quinta Légion d’honneur, accompagnato dall’amica di lunga data, la celebre pianista Martha Argerich. Dal 1999, Barenboim è il direttore della West-Eastern Divan Orchestra, un progetto straordinario fondato insieme a Edward Said, che riunisce giovani musicisti israeliani e palestinesi.

L’Associazione Figli della Shoah APS, fondata nel 1998 dai sopravvissuti alla Shoah e dai loro familiari, ha ottenuto rilevanza nazionale, dedicandosi all’educazione della cittadinanza sulle tematiche della Shoah e ricevendo numerosi riconoscimenti istituzionali. La serata rappresenta un’opportunità per sostenere i progetti didattici e formativi dell’Associazione Figli della Shoah APS, incentrati sulla conoscenza dell’ebraismo e della storia della Shoah.