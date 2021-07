Basket, impresa Italia: batte la Serbia e conquista le Olimpiadi

L’Italia di basket compie l’impresa: batte la Serbia nella finale del torneo preolimpico di Belgrado e conquista l’accesso alle Olimpiadi di Tokyo. 102-95 il risultato finale, storico nel punteggio e per quello che rappresenta: dal 2004, quando conquistò una storica medaglia d’argento, l’Italbasket non staccava il pass per i giochi olimpici.

Dopo 17 anni anche gli azzurri del basket si aggiungono alla nutrita squadra italiana che volerà a Tokyo. Mai così tanti come quest’anno: 384 atleti (198 uomini, 186 donne) in 36 discipline differenti, saranno gli atleti impegnati alle Olimpiadi. Una gioia condivisa anche dal ct nella nazionale di calcio Roberto Mancini, che su Twitter ha postato: “”Grandissimo gioco, grandissima Italia”.

Esulta anche Gianni Petrucci, presidente della Fip: “Una partita straordinaria, che rimarrà nella storia perché vincere in casa della Serbia è sempre un’impresa, indipendentemente dalle assenze delle due squadre. Una vittoria fantastica, merito di Meo Sacchetti e del suo staff. Ringrazio tutto il mondo del basket che ci è sempre stato vicino. La pallacanestro italiana meritava una gioia così grande, finalmente ce l’abbiamo fatta. Sembrava quasi che non potevamo avere questa grande soddisfazione”.

Il coah Meo Sacchetti, uno degli artefici dell’impresa, commenta così la storica qualificazione: “Ero molto sereno, perché avevo visto che questa squadra stava bene assieme. Nella prima partita contro Porto Rico abbiamo faticato e ne siamo usciti, prendendo fiducia per le gare successive. Abbiamo giocato aggressivi ma leggeri, trovando le qualità dei nostri giocatori. Sono i giocatori che fanno bravo l’allenatore, tutto è partito dalla chimica di questo gruppo, si vedeva che stavano bene assieme e che c’era qualcosa di particolare. L’inizio del secondo tempo è stato decisivo per creare il break. Gallinari? Non mi sembra giusto parlare del futuro 30 minuti dopo la fine di questa partita. Ora festeggiamo questa vittoria e poi penseremo e parleremo di altre situazioni”, ha concluso.