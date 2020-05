Bce, le decisioni della Corte tedesca hanno messo in seria difficoltà Angela Merkel

Stando a quanto affermato da Angela Merkel, in relazione al conflitto seguito alla decisione della Corte di Karlsruhe, questo potrebbe sicuramente venir risolto, se la Bce usasse un poco più di ‘trasparenza’ rispetto al Public Sector Purchase Programme (Pspp) che, ricordiamo, dalla fine del marzo 2015, ed alla a fine del 2018 ottobre, ha prodotto stimoli preoccapazioonli quantificato in 2.100 miliardi di euro.u

In particolare, a render insonni le notti della cancelliera , c’è l’ostacolo per l’Eurozona, come rappresentato definito da quanto deciso decisione dalla Corte Costituzionale tedesca sul programma di acquisto di debito pubblico

Merkel interpreta la decisione della Corte tedesca, come un problema, che costituisce una difficoltà anche in seno ad anche per il consenso raccolto da parte di altri Paesi europei . La Corte tedesca ha difatti riacceso il precedente pronunciamento della stessa Corte europea di Giustizia, secondo cui il programma della Bce non presentava nessuna illegittimità.

