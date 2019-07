Beautiful Anticipazioni puntata di venerdì 12 luglio 2019: cosa accade ai protagonisti? Ecco la clamorosa svolta

Xander, Steffy, Hope e Ridge e tutti gli altri: cosa ci aspetta su Beautiful domani? Mentre stanno andando in onda le immagini della puntata odierna di oggi, 11 Luglio 2019, Beautiful continua a intrattenere i suoi innumerevoli fan intorno al doppio filo della curiosità di vedere cosa accade, e cosa accadrà domani.

Cosa ci è dato sapere circa l’appuntamento di domani? Ecco cosa accadrà nella puntata di venerdì 12 luglio 2019 di Beautiful, una delle soap più amate, longeve e trascinanti della storia dalla televisione.

Beautiful Anticipazioni puntata di venerdì 12 luglio 2019: ecco l’improvvisa clamorosa novità!

Dunque mentre vediamo la puntata odierna, è già alle porte la curiosità per l’appuntamento di domani. Dunque bando alle ciance, quali sono le anticipazioni di Beautiful, che cosa accadrà nella puntata di domani, venerdì 12 Luglio 2019?

Anche venerdì 12 luglio 2019 Beautiful, come in tutti gli altri casi andrà regolarmente in onda su Canale 5 a partire dalle 13,40 fino alla classica chiusura della puntata delle 14,30.

Nella puntata di domani della Soap storica, la più longeva dei canali Mediaset, si uniscono le trame dei vari protagonisti.

Dopo gli ultimi scenari che si sono visti mercoledì, nella puntata di oggi, Giovedì 11 Luglio 2019, che qualcuno ha definito interlocutoria, il protagonista è Xander.

Xander, combattuto tra Emma e Zoe, sembra aver però già fatto la sua scelta, sotto sotto. Nel mentre è guerra aperta tra Steffy e Hope dopo che Ridge ha preferito la linea “Intimates”.

Tutti sintonizzati su canale 5 a partire dalle 13.40 circa per capire cosa andrà. Ma poi? Poi si arriva alla grande svolta di domani, che porrà fine a una settimana bollente di Beautiful.

Venerdì 12 luglio 2019, infatti, arriva una puntata di Beautiful che, per appunto, sarà bollente nel senso puro del termine. Perchè?

E’ presto detto: Xander infatti inviterà Emma a trascorrere insieme un pomeriggio decisamente rilassante, tuttavia resta deluso. Lei, infatti, a quanto pare, non è poi così pronta a lasciarsi andare con lui. Un momento di incertezza che, forse, rappresenterà la chiave di volta della intera vicenda.

Perché? Per scoprirlo, occorre vedere la puntata di Beautiful va in onda su Canale 5 dalle 13.40. Ma una piccola anticipazione, ancorché molto stuzzicante e invogliante, possiamo darla. Sfruttando della indecisione di Emma, infatti, Zoe ne approfitterà per tentare di sedurre il suo ex… e lo bacia.

Proprio così: arriverà un bacio. E poi? Poi, tutti davanti alle TV, ore 13.40 per la puntata del 12 Luglio 2019 di Beautiful