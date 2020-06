Bentornato calcio! Juve e Milan aprono le danze: le probabili formazioni

Sarà strano vedere gli spalti vuoti, sentire le voci in campo e le bandiere ferme. In un ripostiglio, magari. Ma quanto sarà bello veder ancora il pallone protagonista assoluto. Si torna in campo dopo tre mesi di stop. Dopo attese e rinvii, dopo la paura che tutto questo non sarebbe tornato. Non sarà come prima, vero. L’assenza dei tifosi sarà dura da digerire, ma lo spettacolo non si ferma.

Si riaperte stasera con la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan all’Allianz Arena. Si riprende dall’1-1 del Meazza, con la squadra di Sarri che ha quindi il vantaggio di poter chiudere i conti in casa. Ma lo stop ha probabilmente stravolto ogni gerarchia, gli ingranaggi sono da oliare ancora e la forma fisica approssimativa. Motivo per cui ogni pronostico è sovvertibile.

Come arrivano Juve e Milan

La Coppa Italia sarà visibile n chiaro su Rai 1. Una scelta condivisa con il ministro dello sport Vincenzo Spadafora che proprio per evitare assembramenti in locali in questo periodo ha deciso di ripartire con la coppa nazionale, visibile da tutti e comodamente da casa. Finalmente si può tornare a parla di calcio giocato. Quindi, come arrivano Juventus e Milan alla sfida di stasera?

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre, intenzionate a strappare il pass per la finale di Coppa Italia.

JUVE (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. ALL.: Sarri.

A DISP.: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Khedira, Ramsey, Douglas Costa, Rugani, Rabiot, Bernardeschi, Olivieri.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Paquetà, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. ALL.: Pioli.