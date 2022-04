Biden: confisca dei beni degli oligarchi, per utilizzare i proventi a sostegno dell’Ucraina. Ok del Congresso: 33 mld per Kiev

Proprio mentre stiamo scrivendo, il presidente Usa Joe Biden ha appena concluso il su intervento davanti al Congresso, nel corso del quale ha chiesto “sostegno agli ucraini nella difesa del loro Paese e della loro libertà contro la brutale guerra della Russia”.

Nello specifico, il capo della Casa Bianca ha chiesto l’autorizzazione a poter disporre di 33 miliardi di dollari complessivi legati al conflitto, 20 dei quali da impiegare esclusivamente per gli aiuti militari, affinché l’Ucraina riesca a tenere testa all’avanzata russa.

Usa for Ucraina: Biden propone la confisca dei beni degli oligarchi, per utilizzare i proventi a sostegno dell’Ucraina

Come aveva già precedentemente spiegato un alto funzionario dell’amministrazione statunitense, il presidente americano ha inoltre annunciato l’immediata confisca di tutti i beni degli oligarchi russi: “Di concerto con la sua richiesta al Congresso di nuovi aiuti per Kiev, il presidente Biden invierà una proposta per un pacchetto legislativo per la confisca dei beni degli oligarchi che consentirà al governo di utilizzare i proventi per sostenere l’Ucraina“.

Usa for Ucraina: la Camera ha sollecitato Biden a vendere i beni di lussi degli oligarchi russi, per aiutare sia i militari che i civili ucraini

Dal canto suo la Camera americana, ha licenziato (con 417 voti a favore e 8 contrari ), un apposito provvedimento per far sì che l’amministrazione possa vendere tutti gli asset di lusso – banche in primis – congelati agli oligarchi russi per via delle sanzioni, per poi deviare i fondi raccolti a vantaggio sia dei militari che civili ucraini.

Max