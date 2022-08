Bimba positiva al covid in terapia intensiva al Bambino Gesù. 5 anni, positiva, trasferita con volo salvavita dell’aeronautica militare dall’ospedale di Cosenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, è ricoverata in terapia intensiva (TI) in condizioni critiche per disfunzione multiorgano grave.

La prognosi è al momento riservata. Il volo sanitario è stato disposto, su richiesta della prefettura di Cosenza, dalla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea dell’aeronautica militare che ha tra i vari compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale.