Bollette ed offerte ‘salate’ – Luce, gas e Internet casa: con le offerte convergenti si spendono 186 euro in più l’anno

Il settore delle utenze domestiche sta registrando la diffusione di un nuovo trend: si tratta delle offerte convergenti che uniscono la connessione Internet casa con le forniture di luce e gas.

I tre servizi, proposti da un’unica società (oppure da operatore Telco e da un fornitore di luce e gas in partnership), vengono inclusi in un’offerta commerciale completa che promette un risparmio maggiore per l’utente finale. La scelta indipendente delle tariffe per luce, gas e Internet casa continua, però, ad essere la più conveniente. I dati dell’Osservatorio SOStariffe.it e Tariffe Segugio.it confermano che con le tariffe convergenti la spesa cresce, in media, di 186 euro all’anno.

Offerte vantaggiose? Le attuali condizioni del mercato di telefonia fissa e del settore energetico, mostrano una situazione ben diversa

Per le famiglie italiane si moltiplicano le opzioni per attivare offerte convergenti, con un bundle unico che comprende la connessione Internet casa oltre alle tariffe per le forniture di energia elettrica e gas naturale. Si tratta di offerte commerciali che possono garantire la possibilità di accedere a condizioni tariffarie particolarmente convenienti.

Queste offerte sono proposte da un unico operatore, attivo sia nel settore delle telecomunicazioni che sul Mercato Libero dell’energia, oppure da un provider telco e da un fornitore di luce e gas che operano in partnership. Alcune delle principali società italiane operano oggi in entrambi i settori (Enel, Sorgenia, WINDTRE e altri ancora).

Oltre alla garanzia di una maggiore semplicità nell’attivazione e nella gestione degli abbonamenti, queste offerte promettono la possibilità per gli utenti di ottenere un risparmio aggiuntivo rispetto all’attivazione indipendente dei tre servizi. Le attuali condizioni del mercato di telefonia fissa e del settore energetico, però, mostrano una situazione ben diversa. La conferma arriva dalla nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it.

I dati raccolti, infatti, evidenziano che, scegliendo un’offerta convergente con Internet casa, luce e gas in un unico pacchetto, in media, la spesa annuale risulta essere in media più alta di 186 euro all’anno rispetto all’attivazione separata delle tre migliori offerte disponibili sul mercato (per Internet casa, luce e gas).

Anche confrontando la miglior offerta convergente con le tariffe più economiche per i tre servizi, inoltre, la situazione non cambia: scegliere l’opzione convergente comporta comunque una spesa annuale superiore di 70 euro. L’attivazione indipendente dei fornitori di luce e gas e dell’operatore per Internet a casa è ancora la strada da percorrere per massimizzare il risparmio.

Come funzionano le offerte convergenti per luce, gas e Internet casa

Le offerte convergenti Internet casa, luce e gas rappresentano oggi una delle principali opzioni per i consumatori. Un numero sempre maggiore di fornitori di luce e gas, infatti, sta arricchendo la propria offerta con offerte Internet casa. In alcuni casi, inoltre, avviene anche il processo inverso, con operatori telco che puntano sul mercato energetico, proponendo ora tariffe luce e gas, spesso con pacchetti convergenti.

I tre servizi restano sempre indipendenti dal punto di vista contrattuale. Gli utenti che optano per offerte convergenti, infatti, avranno sempre la possibilità di “cambiare idea”, scegliendo di passare ad un altro operatore anche solo per uno dei servizi inclusi nel bundle promozionale proposto per poter contare su di un servizio più completo o più economico.

Questa scelta, infatti, non comporta penali anche se rinunciare alla convergenza dei tre servizi potrebbe tradursi nella perdita di bonus aggiuntivi (sconti sul canone di uno dei servizi, promozioni esclusive riservate ai clienti convergenti etc.) previsti dall’operatore. Le offerte convergenti sono, quindi, un’opzione in più da considerare per le proprie utenze domestiche ma non comportano alcun vincolo particolare per i consumatori.

Con le offerte convergenti la spesa è più alta di 186 euro all’anno

I dati emersi dall’indagine dell’Osservatorio confermano che la scelta più conveniente è rappresentata dall’attivazione separata di offerte luce e gas e di un abbonamento Internet casa. I pacchetti convergenti, infatti, comportano una spesa annuale più alta.

Come evidenziato in Tabella 1, infatti, la scelta delle tre migliori offerte disponibili oggi sul mercato, rispettivamente, per luce, gas e Internet si traduce in una spesa annuale di circa 1.986 euro. Con le offerte convergenti, invece, la spesa annuale media risulta essere sensibilmente più alta, arrivando fino a 2.172 euro.

Puntando su queste tariffe bisogna mettere in conto una spesa aggiuntiva di circa 186 euro. Il dato tiene conto del costo di attivazione oltre che del canone mensile dell’offerta Internet casa e della spesa attesa per luce e gas sulla base del profilo di consumo considerato.Tabella 1

SPESA ANNUALE LUCE, GAS E INTERNET CON LO STESSO OPERATORE (media) LUCE, GAS E INTERNET CON OPERATORI DIVERSI (migliore offerta) DIFFERENZA

Internet casa 287,16 € 300,96 € -13,80 €

Attivazione 23,17 € 17,17 € 6,00 €

Energia Elettrica 687,68 € 535,07 € 152,61 €

Gas 1.174,19 € 1.133,08 € 41,11 €

Luce + Gas 1.861,86 € 1.668,15 € 193,72 €

Spesa complessiva 2.172,19 € 1.986,28 € 185,91 €

Dati ricavati grazie ai comparatori Tariffe Segugio.it e SOStariffe.it.

Per luce e gas si considera un consumo annuo di 2.700 kWh e 1.400 Smc

Per le spese di luce e gas non vengono considerate le voci della bolletta indipendenti dalla tariffa attivata (Oneri di sistema, Spese per la gestione del contatore etc.). Questo non influisce sulle rilevazioni finali dell’Osservatorio).

Le cose non cambiano, anche se il divario tra le due opzioni si riduce, mettendo a confronto la miglior offerta convergente (ovvero l’offerta che, complessivamente, mette a disposizione le condizioni più economiche per i tre servizi) con la spesa annuale che si registra attivando le tre migliori tariffe disponibili sul mercato per luce, gas e Internet casa in modo separato.

Come evidenziato in Tabella 2, infatti, con la scelta dell’offerta convergente più conveniente (considerando la spesa annuale derivante dalla somma dei tre servizi) è possibile il gap fino a circa 70 euro all’anno. Anche andando alla ricerca delle tariffe convergenti più convenienti per luce, gas e Internet casa, quindi, non è possibile ridurre il divario. Scegliere le tariffe per le tre utenze domestiche in modo indipendente resta la strada più conveniente per il risparmio.

Tabella 2

Per determinare la spesa per luce e gas è stato considerato il profilo della “famiglia tipo” (consumo annuo di 2.700 kWh e potenza impegnata di 3 kW per l’energia elettrica e di 1.400 Smc per il gas naturale, con una fornitura attiva a Milano). I dati relativi alla spesa annuale per luce e gas sono al netto dei componenti della bolletta non legati alla tariffa attivata e uguali per tutti i clienti domestici.

Come risparmiare su luce, gas e Internet a casa

Scegliere le tariffe in modo indipendente resta, quindi, l’opzione giusta per minimizzare la spesa per le utenze domestiche. I pacchetti convergenti, per quanto convenienti, non sempre si rivelano l’opzione migliore per ridurre il più possibile la spesa annuale per luce, gas e per la connessione Internet casa. La strada da seguire per il risparmio passa, quindi, per il confronto online delle offerte che può avvenire, in modo gratuito e imparziale, tramite i tool di comparazione di SOStariffe.it e Tariffe Segugio.it. Bastano pochi minuti per individuare le tariffe più vantaggiose del momento per ridurre la spesa per le utenze senza rinunciare ad un servizio in linea con le proprie esigenze.

