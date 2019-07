Bologna, bimba in gita morta annegata nel fiume Reno

Non si conoscono ancora i dettagli che hanno portato alla morte di una bambina, nel parco fluviale sull’appennino bolognese, annegata nel fiume Reno.

Bologna, disposta autopsia per la bimba annegata nel fiume Reno

Si tratta di una bimba di 7 anni che era a Molino del Pallone insieme a tanti altri bambini per un campo estivo. La piccola sarebbe morta annegata dopo essere caduta per sbaglio nel fiume.

Aggiornamento ore 6.30

È stata disposta l’autopsia per capire le cause della morte della bambina che oggi è annegata nelle acque del fiume Reno.

La piccola si è spenta in ambulanza, dopo essere stata recuperata dalle acque del fiume, per cui non è certo che si sia trattato di annegamento. Proveniente da una famiglia di origini nigeriane, la piccola viveva nella provincia di Pistoia e si trovava nel Parco per un campo estivo organizzato dalla parrocchia.

Aggiornamento ore 8.00

La bambina morta oggi era in compagnia di circa cento coetanei, tutti affiancati da una trentina di accompagnatori. Una volta caduta in acqua è stata subito soccorsa, ma è morta durante il trasporto in ambulanza.

I carabinieri della compagnia di Vergato hanno avviato indagini, ascoltando gli accompagnatori e gli altri testimoni.

Esattamente un anno fa, non lontano da questi luoghi, un ragazzino di 11 anni perse la vita mentre faceva il bagno con altri due coetanei.

Aggiornamento ore 10.00