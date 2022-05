Bologna-Sassuolo 1-3, doppietta di Scamacca e gioiello di Berardi

(Adnkronos) – Il Sassuolo vince 3-1 sul campo del Bologna nel match valido per la 37esima giornata della Serie A. Il successo consente ai neroverdi di salire a 50 punti, gli emiliani rimangono a 43. Il derby viene sbloccato al 35′ da Scamacca, che decolla su corner da destra e insacca con un imperioso colpo di testa: 0-1. Gli ospiti raddoppiano al 75′ con la splendida rovesciata di Berardi, che avvia l’azione e la conclude in acrobazia dopo la respinta di Skorupski: 0-2. Il Bologna non c’è e il Sassuolo cala il tris. Imbucata di Frattesi, Scamacca non sbaglia: 0-3. Il Bologna batte un colpo al 92′: Orsolini firma il gol della bandiera, 1-3.