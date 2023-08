Boom Mercato: Lukaku alla Roma?

Romelu Lukaku alla Roma? José Mourinho, per ora, non ne parla, ma qualcosa fa capire. La società è vicina al centravanti belga del Chelsea?

I londinesi avrebbero aperto al prestito dell’attaccante trentenne che potrebbe sbarcare a Roma. “Faccio fatica a parlare di Azmoun, figuriamoci a parlare di Lukaku che è un giocatore del Chelsea ancora. Quando Pinto mi ha proposto Azmoun, mi ha detto che sarebbe arrivato un altro attaccante”, ha detto Mourinho alla vigilia del match di campionato in programma domani sul campo del Verona. “Così mi fa felice se è un giocatore di qualità: Azmoun, Belotti e un altro. Io sono tranquillo e aspetto. Penso a domani, quello per cui abbiamo lavorato questa settimana”.

“Azmoun se è in buona condizione è un calciatore che può aiutare. Ha fatto benissimo allo Zenit, ha dimostrato di essere un bravissimo giocatore, non è andato bene al Leverkusen e grazie a questo lo possiamo prendere in prestito, perché altrimenti sarebbe rimasto al Leverkusen”, prosegue lo Special One.