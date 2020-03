Borsa: Milano apre in rialzo (+1,69%), Asia in calo, Tokyo ai minimi

Una situazione che, sul piano finanziario e economico globale, è inevitabilmente condizionata ovunque dalla dilagante emergenza coronavirus e, dal punto di vista delle Borse, si traggono alcune importanti considerazioni. Quali?

In particolare, la Borsa di Milano apre in rialzo (+1,69%), mentre in Asia si registra un calo, nello stesso momento in cui la Borsa di Tokyo ai minimi, va ancora in calo.

Borsa: Milano apre in rialzo (+1,69%), Asia in calo, Tokyo ai minimi. Ecco tutte le specifiche.

In particolare l’indice Ftse Mib si allinea a 18.171 punti: la Borsa di Milano dopo il forte calo delle sedute precedenti segna, appunto, un indice Ftse Mib volto a guadagnare l’1,69% a 18.171 punti.

Intanto quanto alle Borse internazionali, in Asia si chiude in calo, e Tokyo va pesante. In rosso la Cina, lo yen stabile sul dollaro e per la terza volta in quattro giorni c’è una movimentazione che dimostra come aumenta la volatilità in auspicio di ulteriori sviluppi sulla diffusione del coronavirus.

Ancora scetticismo quanto all’impatto sull’economia globale. Chiusura faticosa per Tokyo (-2,27%), ai minimi in 15 mesi, in down anche la Cina con Shenzhen (-1,5%), e Shanghai (-0,9%) e Hong Kong (-0,8%).

Riduzione anche per Seul (-2,8%) intanto che cresce Mumbai (+0,6%). Dagli Stati Uniti preoccupa l’inflazione e le residue rimanenze settimanali di petrolio.