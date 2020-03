Borse a secco, impennata dello spread, Piazza Affari a picco

Per quanto in questo momento di vera ed urgente emergenza sia l’ultima cosa che ci interessi sapere, c’è però da dover tener d’occhio anche l’aspetto economico della nostra situazione. Anche perché gli ‘sciacalli’ di professione (quelli in doppiopetto), non aspettano altro che le disgrazie altrui per arricchirsi ed accrescere il loro potere.

Trump e la Bce ‘affossano’ l’Europa

Dunque, inevitabilmente, per forza di cose dobbiamo anche tenere gli occhi puntati sull’andamento delle Borse. Settore che, inevitabilmente, a modo suo ‘soffre’ come noi. Oggi poi, ‘grazie’ allo stop ai voli da e per gli Usa decretati da Trump, e alle ‘blande’ misure della Bce a contrasto del contagio da Covid-19, Piazza Affari è stata letteralmente ‘affossata’. Così come le altre borse europee, in virtù della ‘calma piatta’ che ha regnato sui listini.

Lo spread continua a volare sempre più alto

Dunque con lo spread in impennata, e le contrattazioni a picco, ecco il Ftse Mib in calo del 16,62% (per 14.949 punti). E se Londra non ride (privata del 10,93%), Francoforte sta peggio (perso il 12,24%) infine, malissimo anche Parigi (via il 12,28%).

Max