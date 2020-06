Una serata all’insegna dell’ironia di un istrione in grado di raccontare come pochi la realtà a cui tutti apparteniamo come lo è Enrico Brignano: è in sua compagnia che quest’oggi 1 Giugno 2020 si passerà la serata su Rai2.

Arriva infatti “Brignano tutto casa e teatro!” in prima serata su Rai2. Un one man show per fare il pieno di risate. Ecco quello che ci attende.

Brignano tutto casa e teatro: oggi 1 Giugno 2020 su Rai2, anticipazioni

Enrico Brignano e la sua incredibile comicità saranno protagonisti su Rai2 per una serata speciale: oggi 1° giugno, alle 21.20, andrà in onda “Brignano tutto casa e teatro!”, un evento che il comico romano ha messo in scena mesi fa di fronte a un pubblico di oltre 6000 persone.

Una serata contraddistinta dalle risate, con una vasta ondata di gag divertenti: tra vecchi successi e nuovi, racconti inediti, Enrico Brignano si racconta a tutto tondo tra canti, scherzi, gag e uno spettacolo di simpatia e anche qualche importante elemento per riflettere.

Coadiuvato da una band che lo aiuta nel proporre canzoni originali, e da un folto corpo di ballo, Enrico Brignano porta lo spettatore lungo un viaggio lungo una serata intera tra simpatie e verità di tutti i giorni.