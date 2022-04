Britney Spears incinta, l’annuncio sui social

Britney Spears sarà mamma per la terza volta. La ‘reginetta del pop’ mondiale ha annunciato di aspettare il terzo figlio da Sam Asghari, 28 anni, con cui è legata ufficialmente da diversi mesi. Spears, 40 anni, da sei mesi non è più sotto la tutela legale del padre che, secondo la cantante, in questi anni le avrebbe impedito di provare una nuova gravidanza.

“Ho fatto un test…”, ha scritto la popstar su Instagram, dove da mesi pubblica decine di foto e video al giorno per aggiornare i suoi fan sulla sua vita quotidiana. Questa volta l’annuncio è stato di quelli inaspettati: “E uhhhhh beh… sto per avere un bambino. Ho pensato ‘Accidenti… cosa è successo al mio stomaco???'”.

Britney Spears ha poi parlato del primo, difficile, parto: “È dura perché ho sofferto di depressione perinatale, cosa orribile. Allora le donne non ne parlavano molto, qualcuno considera pericolosa una donna che si lamenta se ha dentro di sé un bambino ma oggi le donne ne parlano tutti i giorni. Grazie a Dio non dobbiamo più tenerlo come un segreto e questa volta farò yoga tutti i giorni”.

La cantante sarà quindi presto mamma per la terza volta. I due figli di Britney Spears hanno rispettivamente 16 e 15 anni. La notizia è stata accolta con grande tenerezza dal futuro papà Sam Asghari, che su Instagram ha scritto: “Il matrimonio e i figli sono una parte naturale di una relazione forte e piena di amore e rispetto. La paternità è qualcosa a cui ho sempre aspirato e non la prendo alla leggera. Sarà il lavoro più importante che io abbia mai fatto”.