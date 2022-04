Calcio, Roma, Conference, 1-1 in semifinale col Leicester

Termina 1-1 la semifinale di andata fra Roma e Leicester in Conference League. Quella che in modo inevitabile é da considerarsi come la (doppia) partita piú rilevante della stagione dei giallorossi é stata a tutti gli effetti una sfida dal chiaro sapore europeo, con ritmi e atmosfera tutta da vivere e due squadre pronte a sfidarsi a viso aperto.

Gara molto val Kiva ing Power Stadium, e a partire forte è la squadra di Rodgers che va vicina al gol con Castagne. Ma è la Roma a passare in vantaggio con Pellegrini che sfrutta un assist di Zalewski e batte Schmeichel in diagonale. La squadra di Mourinho accetta fin da subito i ritmi alti tipici degli inglesi e, in effetti, risponde colpo su colpo in questa sfida molto gradevole, almeno nel primo tempo, con chance sia per i capitolini per il raddoppio che per i padroni di casa.

Nella ripresa, il Leicester spinge forte a caccia del pareggio e lo trova con una zampata di Lookman (deviata da Mancini). Sfruttati dunque i cambi degli inglesi, che sono stati in grado di spingere maggiormente rispetto alla Roma. Captato il pericolo, Mourinho serra i ranghi, aumentando il peso sulla mediana e evitando grossi rischi. Tutto aperto per il return match.

Appuntamento fra una settimana all’Olimpico per provare a fare la storia. Davanti a uno stadio tutto gremito, lo special One e i suoi sognano di staccare il biglietto per la finale di Tirana.