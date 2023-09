Calcio, Roma e Lazio, luci e ombre in questo avvio

Non se la stanno passando alla grande le due romane in questo avvio di campionato. La Roma non è riuscita ancora ad avvicinarsi alla vetta e nell’ultima giornata non ha saputo ottenere la vittoria a Torino malgrado il terzo gol in una settimana di Lukaku, che aveva segnato anche contro l’Empoli e lo Sheriff.

La partita è stata complicata e la Roma ha persino pensato di averla vinta ma nel finale Zapata, che in estate divenne quasi un giallorosso, ha riequilibrato tutto per i granata.

L’allenatore ha detto che la squadra ha affrontato difficoltà per via dei giocatori nuovi e inesperti e l’assenza di Smalling.

In casa Lazio non va meglio, anzi. Claudio Lotito si sarebbe infuriato dopo il pari contro il Monza. Il patron avrebbe avuto una sfuriata nello spogliatoio, nel post partita.

Lotito avrebbe chiesto con insistenza l’inserimento di Castellanos per cambiare la situazione e ha imposto un ritiro obbligatorio prima dell’incontro con il Torino. Dopo la partita, appunto, sarebbe entrato negli spogliatoi, criticando, pare, Sarri non solo per non aver utilizzato Castellanos, ma anche per non aver trovato idee per migliorare le prestazioni.