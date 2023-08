Calcio, Roma, le parole di Belotti

Alla fine del match Roma-Farense, vinto dai giallorossi per 4-2, Andrea Belotti ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei cronisti presenti. L’ex Torino è stato tra i protagonisti con uno dei gol che ha portato i giallorossi alla vittoria.

“Sono contento, ma sono ancora più contento di aver potuto fare questo ritiro, visto che lo scorso anno li ho saltati entrambi. Per me e per tutti sono importanti questi ritiri, per mettere minuti nelle gambe, perché servono tutta la stagione”, ha detto.

Sul suo stato di forma:”Mi sento bene. Sono contento, il bilancio è molto positivo, è stato un ritiro tosto e impegnativo, ma so che personalmente era ciò di cui avevo bisogno, avevo bisogno di lavorare e fare carichi pesanti, questa è la base per una stagione molto lunga. I carichi di ora poi non si potranno più fare ed era importante per me”.

Sul suo futuro è serafico. “Penso a giocare, sono in una grande squadra, sento la fiducia di tutti, da parte dello staff, dalla dirigenza, dal mister, per me questa è la cosa più importante. Le voci non mi interessano”.

Quanto all’obiettivo Champions? “Si vedrà strada facendo. Il sogno di una città intera è tornare in Champions, quando senti quella musichetta l’atmosfera è diversa. Vedremo gara dopo gara, l’importante per me è concentrarsi, fare il massimo e vincere tutte le partite che ci sono. Il nostro focus deve essere fare 3 punti ogni partita. Penso che la Roma sia una squadra forte e penso sia quasi obbligatorio giocare ogni partita per vincere”.

Zero gol nella stagione passata in Serie A. “È stata una stagione turbolenta, non ho fatto i due ritiri, una frattura alla mano, una frattura intercostale, da fuori non sembra ma non è facile giocare in determinate condizioni. Posso stringere i denti e andare oltre me stesso, ma quando sai di non essere al 100% è normale fare più fatica, ma sono convinto che tutti gli infortuni dello scorso anno siano alle spalle e che sarà una stagione migliore”.