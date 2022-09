Campagnano – La Lega: “La Regione Lazio riconosca stato di calamità dopo i danni della tromba d’aria”

“Non perderemo un minuto perché la Regione Lazio si faccia carico degli ingenti danni subiti dalle imprese agricole, commerciali, dai privati cittadini e sui beni patrimoniali del Comune di Campagnano di Roma, investito da una tromba alle prime ore della giornata odierna, specie nelle aree di Monte Sarleo, Monte Casale, Fontana Latrona, Vallelunga, Cassia bis per citare quelle principali”.

E’ quanto dichiara in una nota il consigliere regionale leghista del Lazio Daniele Giannini, che ha aggiunto: “Sono stato posto a conoscenza dal Sindaco di Campagnano Alessio Nisi e dal capogruppo in consiglio comunale Federico Stirpe delle preoccupazioni per le tante imprese danneggiate da questa improvvisa tromba d’aria che rischia di mettere in crisi un tessuto economico già provato dal Covid e dai sovraccosti energetici degli ultimi mesi. Ho rassicurato i nostri amministratori – spiega – sull’intenzione di seguire direttamente la questione per velocizzare le procedure regionali, affiancando l’amministrazione per tempestivi ristori ed il ripristino delle attività: nel corso delle prossime ore presenterò un ordine del giorno che chiederò di votare alla prima seduta utile per responsabilizzare l’intero consiglio regionale del Lazio come merita la situazione. Campagnano ha le spalle forti per superare anche questa – conclude Giannini – non lasceremo soli i campagnanesi!”

