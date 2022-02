Centrodestra, Salvini: “Se qualcuno vuole perdere da solo faccia pure”

(Adnkronos) – “Se qualcuno vuole stare da solo, vincere, o più probabilmente perdere da solo, non obblighiamo nessuno, faccia pure”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, ospite di Radio Libertà, sul tema del centrodestra. “Dobbiamo – spiega – recuperare orgoglio e senso di squadra, ma è ovvio che molti parlamentari in carica, esclusi quelli della Lega e pochi altri, hanno come unico obiettivo la ricandidatura”.

“Penso a un centrodestra coerente e coordinato, che non vuol dire prendere i primi Mastella e Renzi che trovi, io parlo di partito repubblicano, ma non sono affezionato ai nomi”, continua Salvini. “La Lega deve dar vita a qualcosa di grande, superando egoismi e beghe, se andiamo divisi, come visto alle amministrative, vincono gli altri”, ha aggiunto.

Bollette



“Se non è il cdm di questa settimana, la prossima settimana penso ci sarà un intervento sul caro bollette”, ha detto ancora Salvini. “Qualche ministro – aggiunge – vive una realtà tutta sua”. “Decreto o altro, a me interessa il fine, conto che arrivi proposta, leggo sui giornali cifre apri a 5, 6 o 7 miliardi, vediamo, questo è il nostro modo di stare al governo. Gli sforzi vengono premiati”.

Russia



“Salvini tende la mano a Putin come leggo su alcuni giornali? Ho semplicemente detto quello che dicono Macron o Draghi, evitiamo guerre”, dice il leader della Lega rivelando: “Ho sentito sia l’ambasciatore ucraino che russo”. “Il conflitto – spiega – per noi sarebbe più grave, perché noi non abbiamo le centrali nucleari che ha la Francia”.

Caso Morisi



“Se fosse così sarebbe gravissimo, sarebbe un attacco senza fondamento giudiziario a un partito che governa questo paese”, afferma ancora dopo le ultime rivelazioni di stampa sul caso Morisi. “Talpe a orologeria? Per questo spero che ci sia il via libera ai referendum sulla giustizia”.

Autonomia



“Non escludo di chiudere il percorso dell’autonomia prima di fine legislatura”, ha concluso Salvini affermando: “Ne ho parlato con Gelmini, ne parlerò con Draghi, estendere le responsabilità agli enti locali è una cosa che significa ottimismo”.