Champions, Liverpool-Benfica 3-3: Reds in semifinale contro Villareal

(Adnkronos) – Pareggio 3-3 all’Anfield road tra Liverpool e Benfica, con i Reds che grazie al 3-1 dell’andata staccano il biglietto per la semifinale con gli spagnoli del Villareal. I padroni di casa vanno in vantaggio al 21′ con Konatè, ma passano poco più di 10 minuti per il pareggio dei portoghesi, al 32′ con Goncalo Ramos. Una doppietta di Firmino al 55′ e 65′ riporta avanti gli uomini di Klopp, ma il Benfica ha una reazione di orgoglio e e con Yaremchuck al 73′ e Nunez all’82’ si riportano in parità. Un pareggio però che non basta a tenere in corsa i portoghesi, eliminati.