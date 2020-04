Charli D’Amelio, quanto guadagna su TikTok l’influencer con più di 40 milioni di follower

Charli D’Amelio è senza ombra di dubbio una delle giovani tiktoker più famose al mondo, una delle poche under 18 con più di 40 milioni di seguaci. Tutti gli utenti iscritti al nuovo social network TikTok avranno visto almeno una volta un video della giovane Charli all’interno della sezione “Per Te”, in questo articolo tenteremo di rispondere ad una domanda che in molti si stanno facendo in rete: “Quanto guadagna Charli D’Amelio?“. A rispondere è stata proprio la 15enne che di recente ha svelato il cache richiesto per la pubblicazione di un post sponsorizzato sul suo profilo ufficiale @charlidamelio.

Charli D’Amelio: quanto guadagna l’influencer su TikTok

Charli D’Amelio è una ragazza di 15 anni divenuta famosa per i suoi video in lip-sync e per i suoi balletti in grado di raggiungere milioni di visualizzazioni in pochissime ore. La grande visibilità di Charli ha permesso di diventare famosa anche la sorella Dixie e numerosi suoi amici, oggi componenti della Hype House, una vera e propria abitazione all’interno della quale si sono riuniti numerosi content creator da milioni di follower che insieme si incontrano per realizzare TikTok e contenuti da pubblicare su Instagram, YouTube e Twitter.

Ma per tutti coloro che sono qui per scoprire quanto guadagna Charli D’Amelio su TikTok ecco la risposta: la 15enne ha dichiarato di incassare circa 25.000 dollari per ogni post. Considerando che la giovane moretta è in grado di pubblicare anche 2/3 post al giorno è facile intuire quanto può arrivare a guadagnare tramite i social media.

Secondo alcuni portali web, inoltre, è stato calcolato quello che potrebbe essere il patrimonio generato dalla D’Amelio tramite la rete: si parla di oltre 4 milioni di dollari, una cifra che seppur non confermata ufficialmente da un’idea di quello che si può fare in rete tramite piattaforme social come TikTok e Instagram.

