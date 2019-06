Chi è Luca di Stefano, terzo classificato a All together now

Alla finale di All together now ottimo piazzamento per Luca Di Stefano che si aggiudica il terzo posto, dietro Rega e Liberati.

Il cantante di 19 anni si è fatto notare nella puntata con Just the way you are di Barry White facendo sfoggio della sua potenza vocale.

Luca Di Ste­fa­no ha 19 anni ed è di Catania. È arrivato a All together now perché la sua insegnante di canto ha mandato un provino senza che lui sapesse nulla.

Da piccolo si era appassionato di danza classica, ma fu costretto ad abbandonare per via dello scherno degli altri compagni. Fu così che si avvicinò alla musica vera e propria, studiando piano e chitarra.

In seguito l’artista si dedicò allo studio del sax, e proprio il suo maestro, ascoltato il suo timbro, lo spinse a fare un provino con un coro gospel. L’altra persona che gli fece da mentore è la professoressa di musica delle medie, che gli consigliò di studiare canto.